Najbolji je sočan, veliki i drugačiji

​Praznici su prošli i vrijeme je za roštiljanje u prirodi, druženje uz ukusnu i, najvažnije, kvalitetnu hranu. Zato je osnovno pitanje zapravo da li znate trik za pravljenje najboljeg burgera, većini omiljenog mesa s roštilja.

Čini se jednostavno ispeći dobru pljeskavicu, ali toliko je trikova koji mogu poboljšati ukus vašeg burgera, a svi su prilično jednostavni. Bilo da volite burger s hrskavom slaninom, hrpom kiselih krastavaca, domaćim pecivom ili s barem tri umaka, uvijek ste u potrazi za onom savršenom kombinacijom. Bilo da spremate klasične pljeskavice ili majstorišete i pripremate čitav hamburger, najvažnije je da meso bude adekvatno pripremljeno.

Bez obzira na to što se smatra brzom hranom, pravi hamburger, od kojeg će zamirisati sve, zahtijeva spretnost i malo vremena. Ako je ikako moguće - pljeskavice pecite na roštilju, a ne u tavi. Dim čini čuda kad je u pitanju ukus.

Nemojte pretjerivati s termičkom obradom pljeskavice jer će vam u protivnom meso postati pretvrdo. Razlika između sočnog zalogaja koji zove na još i tzv. đona pitanje je minute.

Dodajete li sir, nipošto ga ne dovodite u direktan kontakt s tavom ili vatrom, već ga unaprijed pripremite i stavite na netom ispečenu pljeskavicu. Odmah. Tako će pljeskavica svojom toplinom rastopiti sir tačno onoliko koliko je potrebno.

NASTANAK

Jedna verzija priče o nastanku burgera kaže da ga je izumio izvjesni Oto Kause 1891. i da je veoma brzo našao put do Amerike preko njemačkih emigranata i mornara. Ipak, to je samo jedna od priča.

Zapravo, malo je jela na koja je toliko ljudi pokušalo da stavi šapu autorstva kao što je to bio slučaj s hamburgerom! Najraniji pisani trag je novinski tekst u "Chicago Daily Tribuneu" od 5. jula 1896, u kojem se pominju kola za pripremanje hrane na ulici, gdje se za pet centi mogao pojesti na licu mjesta pripremljeni Hamburger Steak Sandwich". Druga verzija ideju pripisuje danskom emigrantu Luisu Lasenu, koji je 1900. u Nju Hejvenu takođe prodavao hranu na kolima i nekom prilikom ostao bez odrezaka, a trebalo je da usluži mušteriju, koja je hitno zahtijevala topao obrok. Brzo se snašao tako što mu je kao zamjenu prodao šniclu od mljevene govedine, posluženu između dva parčeta tosta. Zalogaj se mušterijama toliko svidio da je Lasen nastavio i dalje da ga priprema. Navodno, nije imao vremena da razmišlja o nazivu, te je ovo jelo bilo bezimeno sve dok ga grupa veselih mornara iz Hamburga nije nazvala po sebi i legenda je nastala.

Zvuči kao sjajna priča, ali ni ovo nikad nije dobilo ni izbliza zvaničnu potvrdu, a postoji još najmanje pet-šest verzija koje su njihovim poklonicima jednako ubjedljive kao što je i ova. Bilo kako bilo, definitivno je prepoznat kao jedinstveno jelo nakon Svjetskog sajma u Sent Luisu 1904, gdje su se pojavili brojni štandovi s hranom nudeći upravo hamburgere. Rasprava o tome ko je bio prvi nikada nije prestala, ali je ubrzo postala irelevantna spram toga ko umije bolje da ga napravi i, što je još važnije u lovu na mušterije, ko ima bolju marketinšku priču koja ga prodaje… Tako su po Americi počele da nastaju preteče lanaca onoga što danas nazivamo restoranima brze hrane, a čija je ekspanzija u savršenoj simbiozi upravo s hamburgerom, jer je u pitanju ukusan i hranjiv obrok od mesa, koji se može jeftino i brzo pripremiti, što je svojevremeno smatrano revolucionarnim dostignućem.

10 PRAVILA

1. Meso sameljite sami ili neka mesar to učini

Meso za savršenu pljeskavicu treba da bude grubo mljeveno tako da ima ukus po mesu. Što je finije i sitnije mljeveno, to se više skriva i gubi ukus mesa. Svakako odaberite kvalitetne dijelove mesa koje meljete.

2. Ne zaboravite - veličina je važna

Savršena pljeskavica teži između 140 i 170 grama. Deblje meso je bolje jer se može pripremiti kao odrezak, po nivou pečenosti i zadržava svoju sočnost.

3. Pljeskavica ne smije biti tvrda

Velik broj ljudi pravi veliku grešku kod oblikovanja pljeskavice, a to je da prejako zbiju meso. Mljeveno meso u pljeskavici treba jedva da se drži zajedno čisto da tvori oblik pljeskavice, treba da bude rahlo, a ne zbijeno.

4. Začinite samo vanjski dio pljeskavice

Pravilo je vrlo jednostavno - solju i biberom treba začiniti samo vanjski dio pljeskavice. U tom slučaju će vam trebati nešto više soli nego što mislite. Nema ništa loše u tome da začinite pljeskavicu prije nego što je ispečete na roštilju, ali ono što je čini ekstrasočnom je mali trik. Unaprijed začinite pljeskavicu i pustite da odstoji najmanje dva, a najviše dvanaest sati prije pečenja.

5. Koristite pravilo palca

Ovo se ne odnosi na "odokativnu" metodu već na metodu koja će spriječiti da vam se pljeskavica stisne tokom pečenja. Palcem napravite udubljenje u sredini sirove pljeskavice.

6. Nikad ne pritišćite pljeskavicu tokom pečenja

Ako tokom pečenja pritišćete pljeskavicu svojom lopaticom ili viljuškom misleći da će se tako brže ili bolje ispeći, onda ćete se gadno razočarati jer ovim postupkom samo cijedite fine sokove iz pljeskavice i na kraju ćete garantovano završiti jedući popularno zvani "đon", a ne mekani i sočni hamburger.

7. Tokom pečenja pljeskavicu okrenite samo jednom

Iskustvo će vam najbolje reći kad je vrijeme da okrenete pljeskavicu, a u međuvremenu se možete poslužiti termometrom. Hamburgere bi trebalo naručivati kao odreske - po stepenu pečenosti pljeskavice. Ako pljeskavicu pečete na srednje jakoj temperaturi, onda je jednu stranu pljeskavice dovoljno peći tri do pet minuta za medium rare stepen pečenosti, dok je za rare pljeskavicu dovoljno peći dvije minute sa svake strane.

8. Sir uvijek treba potpuno da se otopi

Sir je najbolji prijatelj burgera i nema ništa gore nego kad dobijete hamburger u kojem je hladni komad sira samo nabačen na pljeskavicu. Sir stavite na pljeskavicu netom nakon grila, poprskajte ih sokovima koje je pljeskavica pustila i prekrijte dok para u potpunosti ne istopi sir.

9. Pecivo za hamburger obavezno namažite maslacem

Dobro pecivo je jednako važno za idealan hamburger koliko i pljeskavica. Omjer između peciva i pljeskavice mora biti dobar i pecivo mora biti mekano. Prije nego što ga stavite na gril, obavezno ga namažite maslacem.

10. Dodaci ne idu uvijek na vrh hamburgera

Paradajz uvijek ide na pljeskavicu, a salata ispod pljeskavice kako bi pokupila sokove iz mesa i spriječila da namoče donji dio peciva.

RECEPT ZA BURGER U TAVII

Vrijeme pripreme: do 60 minuta

Broj porcija: 2

Težina pripreme: jednostavna

Kalorija po osobi: 329

Sastojci:

200 g mljevene junetine

1 jaje

1 mala kašika senfa

2 kašičice prezle

1 mladi luk

so

mljeveni biber

timijan

pecivo

suncokretovo ulje

1 svježi krastavac

1 paradajz

pola kašičice majoneze

sirni namaz

pola kašičice kečapa

Priprema:

Meso stavite u zdjelu. Luk nasjeckajte (zajedno sa zelenim dijelom) i dodajte mesu. Dodajte i jaje, prezlu i senf te začinite po želji. Rukama miješajte dok se svi sastojci ne sjedine, zatim pustite da meso odstoji 30 minuta. Gril tavu premažite s malo ulja te zagrijte. Rukama meso oblikujte u pljeskavicu debljine oko dva centimetra. Pecite je na jakoj vatri dva do tri minuta, zatim smanjite vatru te pecite još sedam do osam minuta. Okrenite pa ponovite postupak. Ukupno bis trebalo da je pečete oko 20 minuta da biste dobili dobro pečeno (well-done) meso. Pecivo prepolovite pa prerezanu stranu takođe kratko prepecite na tavi, a meso neka za to vrijeme odmori. Donju polovinu peciva premažite sirnim namazom. Stavite meso, paradajz i krastavce, a zatim poklopite drugom polovicom peciva, na koju možete staviti majonezu i kečap.

SAVJETI NAJBOLJIH:

Mark Hiks o važnosti savršenog mesa za burger

Mark Hiks je slavni londonski šef, ugostitelj i autor poznat po svom originalnom pristupu britanskoj gastronomiji. Kada su u pitanju burgeri, meso mora biti najboljeg kvaliteta, naravno govedina. Njegov savjet je da kažete vašem mesaru da vam samelje 20-30 odsto masti na 1,4 kg kvalitetnog mesa s rebara i vratine (vratnog kotleta). Na taj način ćete zaista osjetiti kvalitet mesa, a masnoća će burger održati sočnim.

Gordon Remzi kaže: Opustošite svoj ormarić sa začinima!

Savršen burger najglasnijeg televizijskog šefa sadrži začine koje vjerovatno svi imate kod kuće. Kako biste napravili savršen burger, pomiješajte jednu kašičicu kečapa i pola kašičice dijon senfa, tabasko i vorčester umak te to sve, zajedno sa solju i biberom, dodajte u meso. Ovo je jednostavan način kako dodati ukuse vašem burgeru bez komplikovanih sastojaka.

Ričard Tarner o dodacima

Ričard Tarner je poznat kao kralj londonskih mesoždera, a bio je izvršni šef u restoranima poput "Meatopia", "Hawksmoor", "Blacklock" i "Pitt Cue Co". On svoj savršen burger pravi s masnoćom koštane srži, u mješavinu mesa koja je jednaka onoj Marka Hiksa dodaje oko 40-90 g koštane srži. Ona stvara bogatu teksturu i duboke ukuse.

Džejmi Oliver sve drži na mjestu

Džejmi Oliver je kralj praktičnih recepata, a ni burger mu nije izuzetak. On dodaje jaje kako bi se meso i svi začini dobro povezali i kako bi burger zadržao svoj oblik. Bjelance iz jajeta daje burgeru dobar ukus, a i jednostavnije ga je jesti.

Heston Blumental - burger je proces

Ovaj poznati britanski šef je čak proputovao cijelu Ameriku u potrazi za savršenim burgerom. Njegov zaključak? Treba da koristite ramstek i samljeven dva puta. Stavite ga u frižider nakon prvog mljevenja te ga opet sameljite i to, kako Heston napominje: "Meljite meso tako da pokušate pratiti niti mesa i da ih meljete u istom smjeru kako vam se ne bi zapetljale."