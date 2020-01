Najzdravije namirnice za januar

Zašto volimo sezonsku hranu?

Mijenjanje godišnjih doba je odličan način da nas priroda podsjeti na svoju raznolikost. Na taj način nam pruža jedinstvenu priliku da uživamo u različitim namirnicama u svako doba godine. To je prirodan ciklus koji ne bismo smjeli narušavati.

Treba da zapamtite da sve vrste voća i povrća, koje možete kupiti izvan njihove sezone, nisu sezonske, pune su pesticida i hemikalija, preskupe su i nisu ukusne.

Prednosti za zdravlje

Sezonska hrana je hrana koja je na vrhuncu svoje sezone. Ona je svježa, hranjiva i ukusna. Kada jedete sezonski, jedete raznoliko. Na taj način tijelu pružate različite vitamine, minerale, enzime, antioksidante i fitohemikalije koje su neophodne za njegovo pravilno funkcionisanje. Konzumacijom sezonske hrane potičete prirodno čišćenje tijela, odnosno detoksikaciju.

Najbolje voće

Jabuke

Jabuka pripada grupi najzdravijeg voća na svijetu, ali takođe pripada namirnicama s najvećom količinom pesticida. Stoga bi bilo dobro da kupujete organske jabuke. Jabuka sadrži malo zasićenih masti, holesterola i soli. Odličan je izvor dijetalnih vlakana, a jako dobar izvor vitamina C.

Narandže

U ovom razdoblju je narandža najukusnija, najsočnija i najzdravija. Takođe pripada grupi najzdravijih namirnica svijeta, a zbog svoje pristupačnosti je i jedna od najčešće konzumiranih namirnica. Sadrži jako malo zasićenih masti, holesterola i soli. Dobar je izvor tiamina, folne kiseline i kalijuma, a odličan izvor dijetalnih vlakana i vitamina C.

Grejp

Grejp je čudesno voće odličnih nutritivnih svojstava. Sadrži malo zasićenih masti, holesterola i soli. Grejp treba konzumirati pažljivo, naročito ako uzimate lijekove, jer može uticati na njihovo djelovanje. Jako je dobar izvor dijetalnih vlakana, a odličan izvor vitamina A i C.

Kivi

Tako mali, a tako ljekovit, kivi potiče zdravlje cijelog organizma. Jedan kivi dnevno je sasvim dovoljan da zamijeni uzimanje multivitamina. Dobar je izvor dijetalnih vlakana, vitamina E, kalijuma i bakra, a odličan izvor vitamina C i K.

Ananas

Primamljivog je izgleda, a još primamljivijeg okusa i mirisa. Ananas je jedna od najzdravijih namirnica u svijetu. Dobar je izvor dijetalnih vlakana, tiamina, vitamina B6 i bakra. Odličan je izvor vitamina C i mangana. Ananas je jako ukusan sam po sebi, bez ikakvih dodataka. No, to ne znači da ga samo tako i treba konzumirati.

Nar

Prepun je slatkih bobica koje imaju čudesno djelovanje na zdravlje cjelokupnog organizma. Dobar je izvor dijetalnih vlakana i folne kiseline. Sadrži malo zasićenih masti, holesterola i soli. Odličan je izvor vitamina C i K.

Najbolje povrće

Cvekla

Savršen je dodatak zdravoj prehrani. Može podstaći apsorpciju hranjivih tvari i spriječiti nastanak niza medicinskih stanja. Dobar je izvor vitamina C, željeza i magnezijuma. Sadrži jako malo zasićenih masti i holesterola. Odličan je izvor dijetalnih vlakana, folne kiseline, kalijuma i mangana.

Prokulice

Prokulica je mala, ali nimalo nutritivno beznačajna. Pospješiće zdravlje cijelog organizma i svakako treba da postane dio vaše svakodnevne prehrane. Dobar je izvor tiamina, riboflavina, željeza, magnezijuma, fosfora i bakra. Sadrži jako malo zasićenih masti i holesterola. Odličan je izvor dijetalnih vlakana, vitamina A, C, K, B6, folne kiseline, kalijuma i mangana. Prokulica ima gorkast okus koji se velikom broju ljudi ne sviđa, naročito djeci.

Karfiol

Karfiol je jedna od najzdravijih kupusnjača. Za razliku od ostalih vrsta, izrazito je blagog okusa, koji odgovara za pripremu raznih jela. Dobar je izvor proteina, tiamina, riboflavina, niacina i magnezijuma. Sadrži jako malo zasićenih masti i holesterola. Odličan je izvor dijetalnih vlakana, vitamina C, K, B6, folne kiseline, pantotenske kiseline, kalijuma i mangana.

Kupus

Kupus se često konzumira za detoksikaciju cjelokupnog organizma, koju je potrebno s vremena na vrijeme raditi. Dobar je izvor tiamina, kalcijuma, željeza, magnezijuma, fosfora i kalijuma. Sadrži malo zasićenih masti i holesterola. Odličan je izvor dijetalnih vlakana, vitamina C, K, B6, folne kiseline i mangana.

Špinat

Špinat, kao i kelj, pripada grupi zelenog lisnatog povrća. Sadrži malo zasićenih masti i holesterola. Dobar je izvor niacina i cinka, a odličan izvor dijetalnih vlakana, proteina, vitamina A, C, E, K, tiamina, riboflavina, vitamina B6, folne kiseline, kalcijuma, željeza, magnezijuma, fosfora, kalijuma, bakra i mangana. Špinat je jedna od najzdravijih namirnica koju možete konzumirati. Pristupačan je, jednostavan za pripremu i ukusan.