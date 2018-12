Napravili baklavu od 800 kg za Ginisa

TUZLA - Građanima Tuzle u petak je predstavljena baklava teška osam tona koja je podijeljena građanima, rudarima i organizacijama.

Ovaj tradicionalni bh. kolač bit će nominovan kao najveća baklava za Ginisov rekord, a organizator je UG "Zmajevo srce."

Baklavu je radilo deset dana 15 kuhara i poslastičara, a korišteni su isključivo domaći proizvodi firmi koje imaju halal certifikat.

"Iskoristili smo najviši nivo higijene od proizvoda do pakovanja. Vremenski sulovi su nas odredili na koji način ćemo to izložiti i distribuirati. Uloženo je dosta truda i sredstava. Do danas smo uspjeli sačuvati recept koje su radile naše nane, bake. Znači, recept koji je tradicionalni bosanski", pojasnio je Šerif Abdij, menadžer restorana "Seranda" koja je napravila baklavu.

Baklava je teška 800 kg i sadrži 15. 200 komada baklave i ovaj događaj je humanitarnog karaktera.

"Cilj ove ideje je da se svim rudarima iz rudnika Kreka i Banovići podijelimo balave. Zatim da to podijelimo osnovcima prvačićima u školama na području TK, ali i u školama u Zenici, Velikoj Kladuši i Odžaku", rekao je Vedran Jahić, PR 3. Gastro show.