Napravite germknedlu - savršen spoj tijesta, pekmeza od šljiva i vanilije

Germknedla, poslastica spravljena od mekog tijesta koje se topi u ustima, punjena domaćim pekmezom od šljiva, pa dodatno začinjena svilenkastim umakom od vanilije i posipom od maka i šećera u prahu, posebno je popularna zimi.

Iako priprema germknedli kod kuće oduzima nešto više vremena i traži malo više truda, kada kašikom "zaronite" u tanjir pun toplog tijesta i bogate kreme, "slasne debeljuce" vrlo lako mogle bi postati obavezan dio menija tokom cijele godine.

Istorija nastanka germknedli nije potpuno jasna, ali sigurno je da potiču iz nekadašnje Austrougarske. Austrijsko ili možda češko jelo? Ne zna se. Umiješali su se i Bavarci koji tvrde da je njihovo. Ali, čije god da je, priprema se na isti način: od tijesta s kvascem, pune se pekmezom od šljiva, te kuvaju na pari i poslužuju s prelivom od vanilije i posipom od maka.

Recept

Sastojci:

500 g brašna

7 g suvog kvasca

300 ml toplog mlijeka

60 g šećera

1 vanilin šećer

1 jaje

prstohvat soli

60 g maslaca sobne temperature

naribana korica jednog limuna

Za nadjev:

pekmez od šljiva

Za umak od vanilije:

350 ml mlijeka

2 žumanjka

80 g šećera

1 mahuna vanilije (ili ekstrakt vanilije)

1,5 kašičica gustina

Za posip:

mak šećer u prahu

Priprema:

U malo toplog mlijeka dodajte kvasac i kašičicu šećera, promiješajte i ostavite 15 minuta na toplom mjestu. U veću posudu stavite brašno, posolite i promiješajte. U sredini napravite udubljenje, tu dodajte pripremljeni kvasac, šećer, jaje, maslac, naribanu limunovu koricu i preostalo toplo mlijeko pa umijesite glatko tijesto (po potrebi dodajte još malo brašna). Tijesto ostavite pokriveno 30 do 40 minuta na toplom mjestu. Dok tijesto raste pripremite umak od vanilije. Na umjerenoj vatri zagrijte mlijeko sa sjemenkama vanilije. U drugoj posudi miješajte žumanjke sa šećerom, dodajte gustin i malo hladnog mlijeka, dobro promiješajte pa sve dodajte u vruće mlijeko. Miješajte na laganoj vatri dok se umak malo ne zgusne. Kad je tijesto naraslo, izvadite ga na brašnom posutu radnu ploču, premijesite i tanje razvaljajte i podijelite na 10 do 12 podjednakih dijelova i u sredinu svakog dijela stavite kašiku pekmeza od šljiva. Ivice tijesta čvrsto spojite da se zalijepi i formirajte okruglice. Okruglice složite na brašnom posutu površinu i ostavite ih pokrivene 20 minuta, a zatim ih kuvajte 20 minuta u posudi za kuvanje na pari, obavezno poklopljene ili ih stavite u lonac s kipućom posoljenom vodom i kuvajte sedam do 10 minuta. Uz pomoć čačkalice provjerite jesu li okruglice skuvane - zabodite čačkalicu u nju, ako je nakon vađenja štapić čist, okruglice su gotove, a ako na štapiću ostane tijesta - još ih kuvajte. Vruće okruglice prelijte umakom od vanilije i pospite makom koji ste ranije pomiješali s malo šećera u prahu.