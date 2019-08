Nepotrebnim dodacima uništavate zobene pahuljice

​Zobene pahuljice su savršen doručak s obzirom na to da su jednostavne i ukusne. Pripadaju grupi cjelovitih žitarica i mogu se konzumirati na različite načine.

Najbolje od svega jeste to što se mogu kuvati u vodi. Tada nabubre i u vašem želucu zauzmu puno mjesta, a za vas to znači da je manja porcija dovoljna da se osjećate dugo sitima. Ne sadrže puno vlakana, ali sasvim dovoljno da pomognu u regulaciji nivoa holesterola i pospješe rad probavnog sistema.

Jedete preveliku porciju

Samo zato što su zdrave, ne znači da ih možete puno jesti. Oko 1/2 šoljice zobenih pahuljica je sasvim dovoljno. Tako ćete unijeti 150 kalorija, ali ako ne uzmete u obzir i dodatke s kojima ih jedete, kao što su mlijeko ili voće. Sa dodacima će broj kalorija porasti na otprilike 300. Doručak će biti zasitan, ali neće uzrokovati debljanje.

Dodajete previše šećera

Postoje razni načini da zasladite svoje zobene pahuljice, ali ni u čemu nemojte pretjerivati. Med jeste zdrav, ali takođe sadrži kalorije.

Umjesto da koristite takva sladila, radije počnite koristiti cimet, nezaslađeni kakao prah ili ekstrakt vanilije. Ukus će i dalje biti odličan, a kalorija će biti mnogo manje.

Dodajete previše sušenog voća

Ako je u pitanju voće, to ne znači da možete pretjerivati. Sušeno voće sadrži više kalorija od svježeg. Preskočite sušeno voće i radije dodajte smrznuto ili svježe. Smrznuto voće može sadržavati dodane šećere pa to pažljivo provjerite tokom kupovine. Ako dodajete svježe voće, dodajte samo sezonsko jer je ono najukusnije i najzdravije.

Stavljate previše orašastih plodova

Sigurno mislite da ne možete pogriješiti s orašastim plodovima, koliko god da ih stavite. Oni sadrže proteine i zdrave masti, a sve je to potrebno vašem tijelu, naročito u jutarnjim satima. Upravo zbog visokog udjela masti, bez obzira na to što je riječ o zdravim mastima, orašasti plodovi sadrže puno kalorija. Prekomjerna konzumacija orašastih plodova će uzrokovati prekomjeran unos kalorija, a u konačnici i nakupljanje suvišnih kilograma. Dovoljno je dodati jednu šaku orašastih plodova u zobene pahuljice.

Kupujete zobene pahuljice sa dodatim ukusima

One možda jesu ukusnije, ali nisu toliko zdrave. Zobene pahuljice sa dodatim ukusima sadrže puno šećera. Uzmite obične, po mogućnosti organske zobene pahuljice i sami obogatite njihov ukus. Uz sve to, obične zobene pahuljice apsorbuju više vode od onih koje su obogaćene ukusima. Za vas to znači duži osjećaj sitosti i bolji rad probavnog sistema.

Ne dodajete ništa

Ponekad ljudi zobene pahuljice jedu samo s vodom ili mlijekom. To možete povremeno raditi, ali nemojte da vam to postane navika. Doručak treba da sadrži niz hranjivih tvari, a to nećete postići ako u zobene pahuljice nećete dodavati neke namirnice. Dodajte jednu šoljicu svježeg voća, malo orašastih plodova i kašičicu cimeta. Možete ih jesti s mlijekom ili vodom, zavisno od toga kako vam je draže. Tako će zdjela zobenih pahuljica sadržati 300 do 400 kalorija, što je sasvim dovoljno za zasitan i zdrav doručak.