Nikada više nećete baciti koru od lubenice kada saznate da se slatko ustvari ne pravi od unutrašnjeg, rozog dijela, već od očišćene kore.

Malo šećera, kora lubenice i soda bikarbona biće dovoljni da napravite ovaj odličan desert.

Slatkiši od lubenice se zapravo ne prave od unutrašnjeg, ružičastog dijela, već od oljuštene kore. Koru treba isjeći na manje komade, ali i odstraniti zeleni dio. U posebnu posudu sipajte kašičicu sode bikarbone i razblažite vodom, pa sipajte u činiju sa korama, tako da ih voda potpuno pokrije.

Pokrijte posudu i ostavite u frižideru najmanje šest sati ili preko noći. Nakon toga, ocijedite kore i isperite pod tekućom vodom, nekoliko puta, da sperete sodu bikarbonu. U dublji tiganj ili šerpu sipajte šolju vode, dvije šolje bijelog šećera i pola šolje smeđeg šećera, upalite srednju vatru i promješajte.

Možete dodati cimet ako želite. Lubenice stavite u šerpu i malo pojačajte temperaturu, dok se sve dobro ne sjedini, pa ponovo smanjite i ostavite da se krčka oko 40 minuta (ponekad i više), ali je potrebno s vremena na vrijeme miješati, 5 do 10 minuta, navodi "AloOnline". Pred kraj kuvanja, ako želite da slatko bude gušće, iscijedite malo limete ili limuna, kuvajte još malo i to je to. Prebacite slatkiš u staklene tegle i držite u frižideru. Može se koristiti 3 nedjelje, do mjesec dana.