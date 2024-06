Nutricionisti otkrivaju dobre i loše strane uživanja u sladoledu

Sladoled je mnogima najdraža ljetna poslastica, ali je puna šećera, kalorija, a ponekad i vještačkih dodataka, tako da se čini kao nešto što biste trebali jesti samo jednom sedmično, a ne svaki dan.

Dijetetičarka Tamar Samuels oklijeva da označi bilo koju hranu kao "dobru" ili "lošu".

Koja količina sladoleda je dovoljna?

"To može izazvati osjećaj stida, krivice i straha, što potencijalno može dovesti do nezdravog odnosa s hranom", rekla je. Osim toga, svako ima svoje prehrambene potrebe koje se mogu jako razlikovati od osobe do osobe.

Maggie Michalczyk, registrovana dijetetičarka dijeli sličan stav. "Ne volim klasifikovati jednu vrstu hrane kao "lošu", ali kao što znamo, postoji hranjiva i manje hranjiva hrana. Sladoled je kalorična hrana s visokim udjelom šećera i masti u kojoj se može uživati ​​u umjerenim količinama u zdravoj prehrani", rekla je.

Na tržištu postoji mnogo sladoleda s mnogo različitih nutritivnih profila, zato je uvijek važno čitati etikete. Važno je znati da jedna porcija od 2/3 šoljice sladoleda od vanilije sadrži 32 grama šećera i 13 grama zasićene masti. Preporučena dnevna granica za unos šećera koju preporučuje Američko udruženje za srce nije veća od 36 grama za muškarce i 25 grama za žene. A što se tiče zasićenih masti, AHA ne preporučuje više od 13 grama dnevno za nekoga na dijeti od 2000 kalorija dnevno. Ali to nije nužno razlog za potpuno izbacivanje sladoleda.

Prednosti sladoleda

Dijetetičarka Edwina Clark kaže da - iako je istina da sladoled ima visok udio zasićenih masti i šećera, može biti svakodnevni dio zdrave prehrane. Zapravo, ima neke zdravstvene prednosti. "Kuglica sladoleda svake večeri u kontekstu inače zdrave prehrane vjerovatno neće loše uticati na vaše zdravlje. Štaviše, sladoled je izvor kalcijuma, magnezija i B12, a često pruža užitak i nostalgiju, što su važne funkcije hrane", rekla je Clark.

(Net.hr)

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.