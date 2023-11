Nutricionisti savjetuju koje kombinacije jela trebamo izbjegavati

Iako su neke kombinacije jela i pića uobičajene, nutricionisti upozoravaju da obratite pažnju koje od ovih kombinacija ne bi trebalo jesti zajedno.

Jutarnja kafa ili čaj i jaja

Ako se vaš omiljeni doručak sastoji od jaja i šoljice vruće kafe ili čaja, trebali biste razmisliti o tome da ovu kombinaciju vremenski razdvojite u svom narednom obroku.

To je zato što, prema stručnjacima za hranu iz Prepped Pots, iako se ovo može činiti kao doručak iz snova za početak vašeg dana, možda nećete dobiti prednosti jaja bogate željezom kada neposredno nakon njih popijete kafu. Naime, i kafa i čaj sadrže svojstva koja sprječavaju apsorpciju željeza u tijelu.

Umjesto toga, savjetuje se da ne pijete čaj i kafu najmanje sat vremena nakon što pojedete jaja.

Postoje mnoge druge uobičajene kombinacije hrane koje biste trebali izbjegavati

Pizza i gazirana pića

Ima li išta bolje od boce omiljenog gaziranog pića uz pizzu? Pa, prema vašem probavnom sistemu, gotovo sve bi bilo poboljšanje. Rafinirani ugljikohidrati u pizzi u kombinaciji s dodanim šećerima u gaziranim pićima mogu uzrokovati dramatičan porast nivoa šećera u krvi.

Osim toga, budući da je pizza masna, kada se pomiješa s gaziranim pićima, može biti gruba za vaš probavni sistem i dovesti do neugodnog osjećaja sitosti i nadutosti.

Voće i žitarice

Ako imate malo osjetljiviji želudac, možda biste trebali izbjegavati kombiniranje voća sa žitaricama, čak i ako se to čini kao prirodna kombinacija. To je zato što postoji razlika u vremenu probave za to dvoje — voće se lako probavlja dok je žitaricama potrebno duže. To dvoje zajedno može uzrokovati nelagodu.

Jaja i meso

Ništa bolje za doručak vikendom od dobre stare kombinacije od prženih kobasica i jaja? Možda biste trebali zamijeniti jaja ili meso nečim drugim jer obje ove namirnice sadrže visoke razine proteina i u kombinaciji mogu dovesti do preopterećenja proteinima i neugodnog želuca. Nisu najbolje vibracije za vikend.

Jogurti i voće

Jogurt s voćem je zdrava kombinacija, ali važno je kako jedete to dvoje. Jogurt je alkalni, a popularno voće poput borovnica i jagoda je kiselo pa ako je ovo jedan od vaših favorita za doručak, umjesto toga se odlučite za alkalno voće poput malina i banana, prenosi N1.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.