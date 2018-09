Omlet iz kesice za one koji ne znaju kako se priprema

Britanski lanac supermarketa "Iceland" pustio je u prodaju gotov omlet u kesicama za studente, ali i sve druge, koji ne znaju kako sami da naprave ovo jelo.

Za ovaj gotov omlet potrebno je oko 90 sekundi za pripremu, odnosno zagrije u mikrotalasnoj rerni, a kesica košta 1,50 funti.

"Iceland" je saopštio da je pokrenuo ovaj projekat nakon što je utvrđeno da trećina ispitanika u njihovom istraživanju ne zna kako se pravilno priprema omlet.

Svaka kesica sadrži četiri jajeta, mlijeko, so i biber.

Iz lanca supermarketa je saopšteno da je njihovim istraživanjem, takođe, utvrđeno da 13 odsto studenata ne zna čak ni kako da skuva jaje.

Kompanija je saopštila da je ovo gotovo jelo pogodno da se priprema i na radnom mjestu, ali je dobro i za one kojima je potreban brz doručak kod kuće.

THIS IS NOT A YOLK

The rumours are true, we’ve launched Ready Scrambled Eggs.

Perfect for office workers with tiny, unequipped kitchens and students who secretly have no idea how to scramble an egg pic.twitter.com/UL86Xmo5A6