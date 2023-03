Ova posna namirnica ima proteina kao 300 grama mesa

U kategoriju superhrane, odnosno namirnica koje imaju posebno blagotvorne učinke na zdravlje, spadaju najrazličitije i egzotične namirnice, ali i jednostavne, svakodnevne i tako česte u ishrani. Jedna od njih je pasulj.

Prepuna je vlakana koja štite srce. Takođe ima puno proteina – pola šoljice pasulja ima jednaku količinu proteina kao i 300 grama mesa, prema podacima American Diabetes Associationa.

Uz proteine i složene ugljene hidrate sadrži važne vitamine i minerale kao što su folna kiselina, mangan, kalijum, gvožđe, fosfor, bakar i magnezijum. Proteini u pasulju pomažu mišićima u našem tijelu, a složeni ugljeni hidrati pružaju stalni izvor energije.

Između bijelog i ostalih vrsta graha, birajte ostale vrste jer sadrže antioksidanse i izoflavone koji su moćan spoj koji sprečava nekoliko vrsta raka, u prvom redu debelog crijeva, smanjuje rizik od srčanih bolesti, poboljšava čvrstoću kostiju i zdravlje prostate, a olakšava i simptome menopauze.

Iako se o pasulju pisalo i u najstarijim pronađenim zapisima, drevni Egipćani sadili su ga još prije Tutankamona, a jeli su ga drevni Grci u Europi i Indijanci u Americi, posljednjih godina pažnju naučnika privlači crni pasulj.

Pun je hranjivih tvari kao što je mineral molibden, koji učestvuje u metabolizmu, te vitamina B9 i B1, vlakana, triptofana (esencijalna aminokiselina u ljudskoj ishrani), mangana, proteina, magnezija, fosfora i gvožđa. Neki podaci kažu i da crni pasulj može smanjiti rizik od srčanih bolesti za čak 82 posto.

Pasulj, ali i ostale mahunarke, omiljeno su jelo vegetarijanaca i vegana jer nadoknađuju nedostatak belančevina, a često se pripremaju u kombinaciji sa žitaricama. Pasulj valja potopiti prije kuvanja jer će biti lakše probavljiv. Nije preporučljivo jesti sirov (kao ni bob) jer neke vrste graha mogu sadržavati toksične tvari koje se uništavaju termičkom obradom, i to već nakon deset minuta. Većina mahunarki kuva se duže, piše gloria.hr.

Zašto imamo gasove nakon pasulja

U pasulju se nalaze i vlakna - oligosaharidi, koja se sastoje od tri do pet molekula šećera povezanih tako da ih tijelo ne može da vari ili apsorbuje. Oligosaharide naše tijelo samo ne može rastvoriti, ali zato mogu bakterije koje se nalaze u crijevima i upravo one prilikom toga proizvode metan kojeg se tijelo samo oslobađa. Savjet jeste da pasulj dobro isperete, stavite ga u vodu uveče prije kuvanja, mijenjate vodu u kojoj se kuva i dodate kombu alge, kim, anis i komorač. Sve to može smanjiti nadimanje nakon konzumiranja mahunarki.