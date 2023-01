Ovaj tajni sastojak čini priganice manje masnim

Unutra vazdušaste, spolja hrskave, slične uštipcima i krofnama, ali ipak ima razlike u receptu za priganice. Tople priganice služiti uz sir, kajmak, pršutu, turšiju, ajvar, a ko voli može i sa šećerom, uz med, džem, podjednako su dobre. Uostalom kako želite. Da bi upile manje masnoće postoji trik, a nije ubrus.

Odvojivši se od običnog tijesta za hljeb, priganica se uzdigla do simbola. Ono što je za druge narode hljeb i so, to je u Crnoj Gori priganica i med ili šećer – simbol dobrodošlice.

Mnoge domaćice će reći da su priganice isto što i nama dobro znani uštipci, ali razlika u pravljenju testa ipak postoji.

Poenta je da se tijesto dobro napravi i da upiju što manje ulja, a za to postoji "caka". Jedan sastojak sprečava da tijesto upije ulje tokom prženja – rakija, navodi RTS.

Najprije u mlaku vodu izmrvite kvasac i dodajte šećer. Poslije pet minuta dodajte kašiku rakije, a onda i brašno i so. Tijesto bi trebalo da bude gušće nego za palačinke, a rjeđe nego za kiflice.

Prekrijte posudu sa tijestom prozirnom folijom i ostavite da odstoji na toplom oko pola sata.

Prije prženja obavezno još nekoliko puta energično prođite varjačom po tijestu. U dublju šerpu sipajte ulje, pa kad se zagrije u njega spuštajte komadiće tijesta koje ste izvadili kašikom.

Prije nego što ćete odvojiti tijesto za svaku priganicu kašiku umočiti u ulje. Ako vam tijesto nije okruglo, popravite ga prstima, pa ga spuštajte u vruće ulje.

Kad priganice porumene, izvadite ih na papirni ubrus da se ocijede od viška masnoće i služite dok su tople.