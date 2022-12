Ove greške u kuhinji prave i najbolji kuvari

Kuvanje je veliki izazov, jer iziskuje vještinu, vrijeme, koncentraciju, ali i ljubav.

Nažalost, ne snalaze se svi dobro u kuhinji, pa vam u nastavku predočavamo situacije i greške koje se dešavaju čak i najboljim kuvarima, pa možete dosta da naučite.

Kuvanje tjestenine u maloj količini vode

Kada kuvate tjesteninu, važno je da koristite dovoljnu količinu vode. U suprotnom, tjestenina bi mogla da bude presuva, zapečena ili da se pak zalijepi za šerpu.

Posoliti na kraju

U nekim starim receptima možete naći savet da je so najbolje dodati po ukusu i to na kraju kuvanja. Kada bismo se pridržavali ovog savjeta, vjerovatno bi nam hrana uvijek bila dosta posoljena, te tako možemo pokvariti obrok. Prava stvar koju treba da uradimo jeste da dodamo so, kada dodajemo i druge začine, i da jelo isprobavamo s vremena na vrijeme.

Razbijanje jaja u istu posudu

To bi moglo da bude skupa greška. Ako se jedno jaje pokaže pokvarenim, rizikujete da pokvarite sva ostala. Savjetuje se da se jaja razbijaju u malim činijicama i ako ustanovite da nijedno nije pokvareno, spojite ih i nastavite da ih mutite.

Pretrpavanje tave ili šerpe

Preopterećivanje namirnicama može imati nekoliko posljedica. Na primjer, ako meso ostane zbijeno, može se stvoriti mnogo vlage. Osim toga, kako temperatura pada, stvara se para, stoga se hrana kuva umjesto da se peče ili prži. Ako trenutno nemate posudu odgovarajuće veličine, najbolje je da kuvate u dijelovima.

Ne znaju kakav ukus se može dobiti od određenih količina bijelog luka

Bijeli zakon važi za začin snažnog mirisa i ukusa, ali malo ko zna da se njegov ukus može mijenjati u zavisnosti od načina primjene. Na primjer, ako ga izrendate, ukus će biti prodorniji. Ako ga isjeckate i to na sitno, lakše će se ispeći i isrpžiti. U slučaju da želite da zadržite samo malu notu ukusa bijelog luka, tokom kuvanja dodajte nekoliko cijelih čenova.