Ove namirnice bi trebalo konzumirati u januaru

Trudimo se da u ishranu ubacimo što više svježeg voća i povrća, pogotovo kada je sezona prehlada, jer tako čuvamo naš imunitet. Januar se ne može pohvaliti spiskom sezonskog voća i povrća, ali smo mi napravili spisk voća i povrća koje možete naći svježe, a pomoći će vam da se hranite zdravo.

Jabuke

Jabuka pripada skupini najzdravijeg voća na svijetu, ali i namirnicama s najvećom količinom pesticida. Bilo bi dobro kupovati organske jabuke. Jabuka sadrži malo zasićenih masti, kolesterola i soli. Odličan je izvor dijetalnih vlakana, a jako dobar izvor vitamina C.

Narandže

U ovom razdoblju je narandža najukusnija, najsočnija i najzdravija. Narandža takođe pripada skupini najzdravijih namirnica sijveta, a zbog svoje pristupačnosti je i jedna od najčešće konzumiranih. Narandža sadrži jako malo zasićenih masti, holesterola i soli. Dobar je izvor tiamina, folne kiseline i kalijuma, a odličan izvor dijetalnih vlakana i vitamina C.

Grejp

Grejp je čudesno voće odličnih nutritivnih svojstava. Sadrži malo zasićenih masti, holesterola i soli. Grejp treba konzumirati pažljivo, naročito ako uzimate lijekove jer može uticati na njihovo djelovanje. Jako je dobar izvor dijetalnih vlakana, a odličan izvor vitamina A i C.

Kivi

Tako mali a tako ljekovit, kivi podstiče zdravlje cjelokupnog organizma. Jedan kivi dnevno je sasvim dovoljan da zamijeni uzimanje multivitamina. Dobar je izvor dijetalnih vlakana, vitamina E, kalijuma i bakra, a odličan izvor vitamina C i K.

Ananas

Primamljivog je izgleda, a još primamljivijeg ukusa i mirisa. Ananas je jedna od najzdravijih namirnica u svijetu. Dobar je izvor dijetalnih vlakana, tiamina, vitamina B6 i bakra. Odličan je izvor vitamina C i mangana. Ananas je jako ukusan sam po sebi, bez ikakvih dodataka. No, to ne znači da ga samo tako i treba konzumirati.

Nar

Prepun je slatkih bobica koje imaju čudesno djelovanje na zdravlje cjelokupnog organizma. Dobar je izvor dijetalnih vlakana i folne kiseline. Sadrži malo zasićenih masti, holesterola i soli. Odličan je izvor vitamina C i K.

Cvekla

Savršen je dodatak zdravoj ishrani. Može podstaći apsorpciju hranjivih materija i sprečiti nastanak niza medicinskih stanja. Dobar je izvor vitamina C, gvožđa i magnezijuma. Sadrži jako malo zasićenih masti i holesterola. Odličan je izvor dijetalnih vlakana, folne kiseline, kalijuma i mangana.

Prokelj

Prokelj pospešuje zdravlje cjelokupnog organizma i svakako bi trebalo da postane dio vaše svakodnevne ishrane. Dobar je izvor tiamina, riboflavina, gvožđa, magnezijuma, fosfora i bakra. Sadrži jako malo zasićenih masti i holesterola. Odličan je izvor dijetalnih vlakana, vitamina A, C, K, B6, folne kiseline, kalijuma i mangana. Prokelj ima gorkast ukus koji se velikom broju ljudi ne sviđa, naročito deci.

Karfiol

Jedna je jedna od najzdravijih kupusnjača. Za razliku od ostalih vrsta kupusnjača, karfiol je izrazito blagog ukusa koji odgovara za pripremu raznih jela. Dobar je izvor proteina, tiamina, riboflavina, niacina i magnezijuma. Sadrži jako malo zasićenih masti i holesterola. Odličan je izvor dijetalnih vlakana, vitamina C, K, B6, folne kiseline, pantotenske kiseline, kalijuma i mangana.

Kupus

Kupus se često konzumira za detoksikaciju celokupnog organizma, koju je potrebno s vremena na vrijeme raditi. Dobar je izvor tiamina, kalcijuma, gvožđa, magnezijuma, fosfora i kalijuma. Sadrži malo zasićenih masti i holesterola. Odličan je izvor dijetalnih vlakana, vitamina C, K, B6, folne kiseline i mangana.

Kelj

Kelj pripada skupini zelenog lisnatog povrća. Jako je zdrav, pristupačan i jednostavan za pripremu. Sadrži malo zasićenih masti i holesterola. Dobar je izvor dijetalnih vlakana, proteina, tiamina, riboflavina, folne kiseline, gvožđa, magnezijuma i fosfora. Odličan je izvor vitamina A, C, K, B6, kalcijuma, kalijuma, bakra i mangana.

Spanać

Spanać, kao i kelj, pripada skupini zelenog lisnatog povrća. Sadrži malo zasićenih masti i holesterola. Dobar je izvor niacina i cinka, a odličan izvor dijetalnih vlakana, proteina, vitamina A, C, E, K, tiamina, riboflavina, vitamina B6, folne kiseline, kalcijuma, gvožđa, magnezijuma, fosfora, kalijuma, bakra i mangana. Spanać je jedna od najzdravijih namirnica koju možete konzumirati. Pristupačan je, jednostavan za pripremu i ukusan.

(Lepotaizdravlje.rs)