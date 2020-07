Ove predmete i namirnice nije pametno stavljati u mikrovalnu

Prazna mikrovalna rerna jednako je opasna za ljude i za rad same rerne kao što je opasno podgrijavanje hrane u šoljama proizvedenim prije šezdesetih.

Podgrijavanje određene hrane kao i zagrijavanje u određenim posudama ili šoljama izložiće vas nekim hemikalijama i mogućim opekotinama, navodi thehealthy.com.

Izbjegnite takve situacije vodeći se spiskom od čak 12 namirnica koji ne bi trebalo da se nađu u mikrovalnoj.

Tvrdo kuhana jaja

Tvrdo kuhana jaja spremljena u mikrovalnoj rerni ideja je koja će brzo pasti u vodu. Spremanje jaja na ovaj način rezultiraće neredom ili opečenim prstima. Naime, ubrzanim izlaganjem jaja visokim temperaturama nastaje para koja unutar ljuske nema gdje otići pa rezultuje eksplozijom.

Meso

Odmrzavanje mesa u mikrovalnoj nije najpraktičniji način. Dok će se tanji dijelovi mesa u mikrovalnoj pećnici kuhati, oni deblji će ostati smrznuti. Mikrovalne koje pak ne vrte hranu neće ravnomjerno distribuirati toplotu te će meso biti pogodno mjesto za nastanak bakterija. Stručnjaci sa Univerziteta iz Pensilvanije radije predlažu odmrzavanje mesa tako što ćete ga ostaviti u frižideru preko noći.

Majčino mlijeko

Osim što će zagrijavanje majčinog mlijeka u mikrovalnoj rerni rezultirati nejednako zagrijanom ili pretjerano zagrijanom mlijeku, ovakvo zagrijavanje narušava i strukturu mlijeka. Zagrijavanjem u mikrovalnoj majčino mlijeko gubi proteine važne za imunitet djeteta. Bolji način zagrijavanja bilo bi stavljanje flašice mlijeka u zagrijanu posudu vode.

Plastične posude

Za razliku od metala, plastične posude neće se zapaliti, ali će promijeniti sastav jela. Naime, zagrijavanjem hrane u plastičnim posudama, plastika otpušta određene tvari koje dospijevaju u hranu. Istraživanje objavljeno u Environmental Health Perspectives, pokazalo je kako 95 posto od 450 testiranih plastičnih proizvoda, otpuštaju hemikalije kada su stavljene u mikrovalnu rernu, oprane u mašini za suđe ili potopljene u vodi.

Kartonske posude iz restorana brze hrane / dostave

Metalni premaz i mirkotalasi nisu baš “savršen par”. Zašto? Samo ćemo reći – požar u najavi!

Proizvodi od stiropora

Stiropor je vrsta plastike koja, kao i obična plastika, prilikom zagrijavanja otpušta određene hemikalije u hranu. Radije podgrijte ostatke u staklenoj posudi pokrivenoj papirnim ubrusom.

Tanjiri i porculanske šolje

Metalom obložene zdjele i kineski porculan nije pametno stavljati u mikrovalnu. Umjesto toga pametniji izbor bili bi stakleni tanjiri u nekim običnim bojama. Takođe, bilo koja vintage šolja / posuda proizvedena prije šezdesetih godina prošlog vijeka nije pametno koristiti u mikrovalnoj rerni.

Putne šolje

Šolje od nehrđajućeg čelika blokiraju toplotu koja bi tebalo da zagrije sadržaj šolje, a s druge bi strane mogle narušiti rad mikrovalne.

Prazna mikrovalna rerna

Uključenjem mikrovalne dok se u njoj ne nalazi ništa dovodi do toga da magnetron, uređaj koji omogućava funkcionisanje mikrovalne, u nedostatku drugih predmeta apsorbuje mikrotalase što onda može dovesti do požara ili do prestanka rada rerne.

Oznaka za sigurnu upotrebu u mikrovalnoj

Hrana ili posude s oznakom za sigurnu upotrebu u mikrovalnoj najčešće samo tvrde kako podgrijavanje u mikrovalnoj neće naštetititi samom paovanju ili mikrovalnoj rerni.

Proizvođači posuda ili šolja nisu ni dužni testirati svoje proizvode na toplotu kako bi utvrdili koliko je sigurno rukovati takvima, navodi Američka agencija za hranu i lijekove. Zato je hranu iz posuda s tom oznakom bolje prebaciti u posude u kojima ste već podgrijavali i za koje možete potvrditi da vas neće opeći ili uticati na hranu.

Zagrijavanje vode

Zagrijavanje negazirane vode u šolji ili staklenoj čaši takođe nije dobra ideja. Mirkotalasi sprečavaju ključanje, ali to ne znači da voda neće biti vrela. Ili pregrijana. Ako već nemate “pametnije rješenje” bolje je zagrijati vodu do određene temperature u više kratkih “ciklusa” u mirkovalnoj, nego da je “kuhate” odjednom.

