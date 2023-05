Ovseni kolač sa višnjama

SASTOJCI:

120 g ovsenih pahuljica

(polovinu samljeti)

30 g mljevenih oraha

40 g kokosovog šećera

pola kašičice praška za pecivo

prstohvat soli

3 jaja

150 ml jogurta

3 kašike maslinovog ulja

120 g višanja

PRIPREMA:

U činiju stavite jaja i umutite ih žicom. Zatim dodajte ostale vlažne sastojke: jogurt i ulje pa dobro promiješajte. Vlažnim sastojcima zatim dodajte suve: pahuljice, orahe, šećer, prašak za pecivo i so, pa opet promiješajte. Smjesu ostavite u činiji da pahuljice nabubre i ome-kšaju, a za to vrijeme uključite rernu da se grije na 170 stepeni. Smjesu sipajte u manji pleh (20x20 cm) prethodno obložen pek-pa-pirom. Preko smjese gusto rasporedite višnje bez košpica i ako ima potrebe blago ih utisnite u smjesu. Kolač pecite oko 30 minuta. S obzirom na to da kolač nije mnogo sladak, prije serviranja možete ga posuti šećerom u prahu.