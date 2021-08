Pet namirnica koje "otvaraju apetit"

Ako želite da smršate, odnosno da se ne udebljate oprezno sa ovim namirnicama!

Tjestenina

Tjestenine napravljene od bijelog brašna su jednostavni ugljeni hidrati. Pored dodatnih kalorija, u njima nema ničega, pošto je u procesu obrade pšenica lišena svih korisnih elemenata. Jednostavni ugljeni hidrati brzo zasićuju, ali jednako brzo vraćaju osjećaj gladi. Izaberite testenine od cijelog zrna pšenice ili rezance od heljde.

Kukuruzne pahuljice

Jednostavni ugljeni hidrati u kombinaciji sa šećerom, uzrokuju promjene nivoa šećera u krvi i čine vas gladnim. Pored toga, kada ujutru konzumirate takvu količinu ugljenih hidrata, kada je nivo kortizola - hormona koji udvostručuje glukozu u krvi - na vrhuncu, tijelo teže metabolizuje šećer, što dovodi do stalnog osjećaja gladi i želje da se pojede nešto slatko.

Dijetalna kola

Oznaka na kojoj piše da u piću nema šećera uopšte nije razlog za opuštanje. Vještački zaslađivači izazivaju pojačani osjećaj gladi, jer ne sadrže prirodni šećer i tijelo počinje da ga traži "sa strane".

Jabuke

Uprkos čuvenoj engleskoj izreci "An apple a day keeps the doctor away", što znači "jedna jabuka dnevno pomoći će vam da izbjegnete odlazak ljekarima", ovo voće nije tako jednostavno. Slatke jabuke pokreću skok insulina u vašem krvotoku, koji u osnovi pretvara šećer u masnoću. Brzo se apsorbuju i čine da želite ponovo da jedete.

Čips i krekeri

Grickalice, posebno slane, su najgora ideja za grickanje. Pored toga što su to opet jednostavni ugljeni hidrati, one sadrže veliku količinu soli: u jednom paketiću čipsa u prosjeku ima 0,7 grama soli, dok dnevna doza za odraslu osobu iznosi 5 grama. A so zauzvrat zadržava tečnost u tijelu, što dovodi do edema i akumulacije toksina.

(Ženskimagazin)