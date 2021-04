Pet zdravih alternativa za kafu

Kad se jednom naviknete na kofein iz kafe ili čaja, može biti teško prebaciti se na zdraviju alternativu. Ali jednom kada probate zdravije napitke, vaše tijelo će vam biti zahvalno.

"Kao i svaki stimulans, i kofein izaziva zavisnost. Djeluje na mozak i nervni sistem i pomaže nam da ostanemo budni te sprječava umor", kaže nutricionist i kuvarica Olivia Nottin, osnivač tvrtke Matcha and Beyond. No, nisu svi izvori kofeina jednaki niti imaju iste učinke. Na primjer, kafa ima visok nivo kofeina i pospješiće trenutno oslobađanje energije. Ova vrsta energije će se brzo osloboditi, što će kasnije prouzročiti nagli pad energije, a otuda i dolazi snažan zavisnički učinak.

Ove alternative mogu vam podići nivo energije na zdraviji način.

Volite latte? Probajte zlatno mlijeko

Zaboravićete da ste ikada bili zavisni o kafi s mlijekom kada probate ovu ukusnu zamjenu koja sadrži začine poput đumbira, cimeta, kurkume, crnog papra, kardamoma, vanilije i meda.

"Zlatno mlijeko je indijski napitak poznat po jačanju imunološke funkcije, smanjenju upala i poboljšanju moždanih funkcija. Glavni sastojak je kurkuma, prirodni pročišćivač krvi koji će pojačati oslobađanje toksina, a ujedno je i sjajan izvor antioksidansa", kaže Olivia.

Možete kupiti gotovo zlatno mlijeko u prahu ili sami pripremiti ovaj napitak. Uzmite 250 ml punomasnog mlijeka i pomiješajte s 1/2 kašike mljevene kurkume, 1/4 kašike cimeta, 1/8 kašike mljevenog đumbira, prstohvatom crnog papra i meda po ukusu. Smjesu zagrijte na laganoj vatri uz često miješanje.

Želite dozu espressa? Isprobajte Teeccino

Ako imate jaku zavisnost o kafi, isprobajte Teeccino. To je mješavina cikorije bez kofeina, rogača, maslačka, ječma i voća i orašastih plodova, a dolazi u puno različitih okusa. Mnogi bivši zavisnici o kafi kažu da je ova zamjena okusom gotovo identična okusu kafe. Pokazalo se da cikorija potiče žučni mjehur da stvara više žuči, što može pomoći u probavi masti. Dodatni bonus je i to što je Teeccino pun dijetalnih vlakana zvanih inulin.

"Ova prehrambena vlakna, odnosno prebiotici su korisni za zdravlje crijeva i mogu poboljšati zdravlje probavnog sistema. Prava kafa je inače vrlo kisela i ako se prekomjerno pije, može oštetiti sluznicu crijeva. Ako već imate problema s crijevima, savjetuje se da smanjite unos kafe i unosite više dijetalnih vlakana koja se mogu pronaći u hrani poput radiča ili drugog povrća", kaže Nottin.

Trebate se usredotočiti? Isprobajte čaj od kurkume

Ovaj čaj je jačeg, pomalo zemljanog okusa, ali ima puno zdravstvenih prednosti, posebno ako trebate bolju koncentraciju. Napitak sadrži aktivni sastojak nazvan kurkumin, za koji su studije pokazale da smanjuje gubitak pamćenja i rizik od Alzheimerove bolesti. Kurkuma takođe ima dokazana protuupalna i antikancerogena svojstva, a kulture s dugim životnim vijekom redovno uzimaju kurkumu u nekom obliku.

Volite šoljicu slatkog čaja? Isprobajte čaj od sladića

Ako ste zavisnik o šećeru, čaj od sladića može vam olakšati žudnju zahvaljujući prirodnom zaslađivaču, glicirizinu. Međutim, to je jedinstven ukus, pa neće odgovarati svakome.

"Sladić je prirodni lijek za bolesti gastrointestinalnog trakta i za smirivanje refluksa kiseline. No, prekomjerno ispijanje ovog čaja može imati neke nuspojave. Izbjegavajte ga ako imate visok krvni tlak, srčane bolesti ili ste trudni" kaže Olivia.

Isprobajte kombuchu, zamjenu za gazirano piće prepuno kofeina

Kombucha je fermentirano piće od zaslađenog čaja (glavnina šećera sagorijeva se tokom procesa fermentacije), kulture bakterija i kvasca pod nazivom scoby. Dostupno je puno okusa poput cvijeta bazge i limuna, bobičastog voća i breskve, a ako ste stručni u kuhinji, možete čak i sami napraviti svoj.

Kao i sva druga fermentirana hrana, Kombucha sadrži žive bakterije (ili probiotike) koje su dobre za zdravlje crijeva i pomažu u probavi hrane. Probiotici zvani i 'dobre bakterije' pomažu u održavanju zdravlja crijeva obnavljanjem ravnoteže između štetnih i dobrih bakterija - kaže Olivia.

Imate naviku piti kafu nakon večere? Isprobajte čaj od kamilice

Kafa nakon dobrog večernjeg obroka može zvučati kao dobra ideja, ali naveče biste se ipak trebali opustiti, a ne piti kafu jer ona ne pogoduje dobrom snu.

"Čaj od kamilice jedan je od najučinkovitijih biljnih čajeva koji poboljšava san i opuštanje. Takođe pomaže u održavanju zdrave ravnoteže šećera u krvi i smanjuje upale", objašnjava Olivia.

Za popodnevni pad energije isprobajte matcha čaj

Matcha čaj izrađuje se parenjem, sušenjem i mljevenjem lišća biljke Camellia Sinensis u fini zeleni prah. Ono što je razlikuje od tekućeg zelenog čaja jest to što se koristi cijeli list, što znači da dobijate još veću dozu antioksidansa.

"Matcha zeleni čaj takođe sadrži kofein (u manjim količinama), ali u kombinaciji s L-teinom oslobađanje energije ide puno sporije, što osigurava dugotrajniji učinak bez naglih skokova i padova energije", kaže Olivia. Usporedljiva je čak s oslobađanjem energije koju pružaju jednostavni nasuprot složenim ugljikohidratima.

Budući da se matcha miješa s vodom, konzistencija je vrlo blizu konzistenciji espresso napitka, a zatim možete odabrati da ju pijete takvu kakva jest ili dodate još vode ili mlijeka po svom izboru. Matcha ima prirodnu slatkoću s blagim biljnim okusom i kremastom teksturom - zaključila je, piše Metro.