Pina kolada i četiri barmena koji tvrde da su njeni tvorci

Pina kolada je danas definitivno jedno od najpopularnijih pića i ono što znamo o ovom ukusnom koktelu od kokosa, ananasa i ruma jeste to da je nastao u Portoriku i da predstavlja nacionalno piće ove zemlje.

Međutim, identitet barmena koji je prvi izmiksao ovu dobitnu kombinaciju je i dalje predmet mnogih rasprava. Naime, postoje priče o četvorici barmena koji su tvrdili da su tvorci ovog egzotičnog koktela.

Ramon Marer

Prva priča kaže kako je menadžment "Caribe Hiltona", luksuznog hotela koji je lociran u glavnom gradu San Huanu, 1954. godine naredio svom barmenu Ramonu Mareru da napravi autentično piće koje će sadržati sve sastojke tipične za to ostrvo. Ramon je navodno čak tri mjeseca eksperimentisao sa stotinama kombinacija dok nije naišao na onu savršenu.

Rikardo Garsija

Druga teorija je takođe vezana za ovaj hotel... Naime, jedan drugi barmen "Caribe Hiltona", Rikardo Garsija, u jednom intervjuu za "Living Magazine" iz 2005. godine izjavio je kako je upravo on otac ovog koktela. On u tom intervjuu tvrdi kako se ranije pravilo neko popularno piće od kokosovog mlijeka. Pošto je jednom prilikom došlo do nestašice ovog mlijeka, Rikardo je takođe 1954. odlučio da sve druge sastojke prosto stavi u sok od ananasa (kojeg je tada bilo u izobilju) te da je tako nastala današnja pina kolada.

Ramon Portas Mingota

Krajem pedesetih godina prošlog vijeka je samo dve milje zapadno od "Hiltona" bio otvoren novi restoran "Barrachina", koji je izuzetno brzo stekao popularnost. Vlasnik i glavni kuvar ovog restorana Pepe Baraćina tih godina je otišao na kratak put u Argentinu, gdje je upoznao čuvenog majstora koktela Ramona Portasa Mingota. Tu počinje priča o trećoj teoriji nastanka ovog pića. Oduševljen njegovim vještinama, Pepe zapošljava Ramona u svom portorikanskom restoranu i od tada tvrdi kako je upravo ovaj Argentinac tvorac pina kolade.

Rikardo Kofresi

Po četvrtoj, a ujedno i posljednjoj teoriji, pina koladu je još u 19. vijeku izmislio pirat Rikardo Kofresi, koji je pomoću ovog pića dizao moral svojim saputnicima na brodu. Ova teorija ipak ima najmanje pristalica jer je za pravu pina koladu kakvu danas poznajemo potreban specijalan krem od kokosa kojeg je tada bilo skoro nemoguće napraviti.

Recept

Sastojci:

25 ml kokosove kreme

100 ml soka od ananasa

30 ml bijelog ruma

kockice leda

Priprema:

U blender ili šejker ubacite nekoliko kockica leda, dodajte rum, sok od ananasa, kokosovo mlijeko ili šlag od kokosa.

Sve sastojke dobro izmiksajte na najvećoj brzini ili dobro protresite ako koristite šejker. Ulijte koktel u visoku čašu i dekorišite po želji. Za ukrašavanje možete koristiti trokutiće izrezanog ananasa. Pina kolada koktel servirajte sa slamkom.