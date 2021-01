Plata za doručak - porodično druženje uz dobru hranu

Kada je riječ o hrani, receptima i serviranju, društvena mreža Pinterest u proteklih nekoliko godina postala je mjesto na kojem kroz fotografije možete pronaći inspiraciju - kad ne znate šta da pripremite za ručak, kako da dekorišete i poslužite hranu, samo treba da upišete ključnu riječ u pretraživač i izlistaće se stranice i stranice sadržaja koji će vam biti od pomoći.

Svjesni snage gastro-zajednice koja ovu društvenu mrežu koristi, Pinterest svake godine predviđa nove trendove koji će vladati, bazirano na podacima pretraživanja korisnika. Tako ni trendovi za 2021. godinu nisu preskočeni, a među najsnažnijim pojmovima koji su se stalno ponavljali su plate.

Otkako su se pojavile na Instagramu prije nekoliko godina kao snack boards, plate sa sirevima i voćem vrlo su brzo postale popularne zbog fotogeničnosti i praktičnosti idealne za posluživanje više gostiju, koji se sastaju oko jedne plate. Pred kraj prošle godine kao trend u posluživanju nametnule su se čokoladne plate koje izgledaju kao savršeni desert, a tokom 2021. ćemo i drugu hranu servirati na drvenim platama.

PLATA ZA DORUČAK

Dio popularnosti ovaj trend duguje i činjenici da boravak u domovima uzrokovan pandemijom virusa korona širom svijeta traje skoro godinu dana, a mnogi su restorani tokom lockdowna ponudili opciju dostave tzv. kutija za grickanje i dijeljenje i plata ovog oblika, koje su prijatelji naručivali jedni za druge ili su se ukućani častili s minimalnim brojem gostiju koje su smjeli pozvati. Mnogi food blogeri su se čak posvetili isključivo kreiranju plata kao inspiracije za različite prilike.

Praznici su pokazali da su među najvećim hitovima bile plate za doručak, oko koje su se okupljale porodice za vikend, a to znači da ćemo ih često viđati tokom cijele godine. Bogate svim sastojcima koje možete zamisliti zaista će privući i one izbirljive na druženje oko stola. Ako želite, možete osmisliti temu pa se nje držati. Tema može biti slatka ili slana, poput palačinki, vafla i svih namaza za njih, ili jaja i pohovanog hljeba, te svega što ide uz to, a možete na nju aranžirati peciva, namaze, povrće, sireve i mesne nareske. Poenta je da izgleda lijepo, da stvori posebnu atmosferu idealnu za vikend i da se cijela porodica druži uz dobru hranu.