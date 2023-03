Pogača cvijet

SASTOJCI:

250 ml mlijeka

1 kašičica šećera

1 kesica suvog kvasca

50 ml ulja

1 jaje

1 kašičica soli

500 g brašna

30 g omekšalog putera

50 g trapista

PRIPREMA:

U činiju sipajte toplo mlijeko, šećer, kvasac i malo bra-šna. Promiješajte pa dodajte bjelance, ulje, so i bra-šnom zamijesite tijesto. Nauljite činiju i u nju ostavite tijesto da narasta 30 do 45 minuta. Tijesto zatim izručite na nauljenu podlogu i rukama razvucite u oblik kruga. Premažite omekšalim puterom pa pospite izrendanim trapistom. Zatvorite tijesto tako što ćete sve njegove krajeve spojiti na sredinu i prebacite ga na papir za pečenje, ali izokrenuto, zatvornim dijelom prema dolje. Rukama ponovo razvucite tijesto, obi-lježite sredinu većom čašom, a onda isijecite tijesto na 12 mjesta da biste napravili latice. Premažite žuman-cetom kome ste dodali malo ulja. Lanom pospite sredi-nu pogače, a susamom latice. Pecite u zagrijanoj rerni na 190ºC, 25 do 30 minuta.