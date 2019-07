Pomoću ovih trikova izaberite pravu lubenicu

Kupovinom prve lubenice možemo reći kako službeno otvaramo ljetnu sezonu, ali kad malo bolje razmislimo izabrati pravi primjerak nije lako.

Vjerovatno ste i vi davnih dana vidjeli starije kako kucaju po njoj pa ste možda automatski i sami krenula tako tražiti najzreliju bez da, zapravo, znate što radite. Osim još nekih trikova, otkrićemo šta to lupkanje znači.

Postoji nekoliko stvari koje bi trebali provjeriti prije kupovine. Pravo obrati pažnju na težinu lubenice koja ti se sviđa jer težina igra veliku ulogu. Kad je lubenica zrela onda je i tvrđa pa je najbolje da odaberete one koje vam se sviđaju i zatim probte dići svaku od njih.

Najteža neka bude vaš izbor. Isto tako postoje i tvrdnje da su simetrične lubenice ukusnije kao i da one duguljastije imaju više vode, a da su okruglije slađe.

Vjerovatna ste primijetili kako većina lubenica na kori ima žuti dio na nekom mjestu. To označava mjesto na kojem je ona ležala dok je rasla. Što je mrlja više žuta, znači da je lubenica zrelija. Izbjegavajte lubenice koje imaju bijelu ili vrlo blijedu mrlju jer to znači da je plod ubran prerano.

Isto tako ona mora biti tamnozelene boje i imati što manje pruga po sebi. Takođe, obratite pažnju i na peteljku ako ju ima. Ako je ona suva znači da je lubenica zrela, no ako je suva i zelena, to znači da je prerano ubrana te da neće dozreti.

I napokon je na red došlo to slavno lupkanje. Naravno ne mislimo doslovno lupanje po lubenici već tapkanje prstima.

Ako čujete da je zvuk pun i tup, to znači da ste odabrali zrelu lubenicu. No, ako se radi o tihom i šupljem zvuku, nemojte odabrati tu lubenicu koliko god vam lijepo izgledala jer je ona prezrela. Obratite pažnju i na vibracije koje ćeš osjetiti u ruci u kojoj ju držiš jer što su one jače, lubenica je bolja.

(24sata.hr)