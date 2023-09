Pravilan način da operete brokoli

Korisnik TikToka Sidni Raz objavio je video na platformi koju redovno koristi za dijeljenje životnih trikova, nakon što je otkrio da je to radio pogrešno cijeli svoj odrasli život i nije jedini. U pitanju je pranje brokolija.

Naučeni smo oprati sve svoje voće i povrće prije nego što ga pojedemo kako bismo bili sigurni da su čisti i da na njima nema štetnih bakterija. Većina nas ih samo pusti ispod slavine ili ih ispere cjedilom, ali pokazalo se da je potrebna bolja tehnika kada je u pitanju pranje brokulija.

Sidni je u videu podijelio: "Evo nešto što nisam znao do svojih 30-ih. Brokulu treba isprati s dna." Video je do sada pregledan više od 1.3 miliona puta, a on se može vidjeti kako otvara slavinu iznad brokulija, a voda se odbija od vrha i teče niz ivice.

Zatim, Sidni okreće brokuli naopačke i vraća je u potok vode, a zatim se može vidjeti kako putuje kroz zeleno povrće umjesto da se odbija od vrha. To olakšava da voda uđe u cijelu brokulu kako bi se osiguralo da se ništa ne skriva između grana, navodi "Večernji list". I mnogi korisnici u odjeljku za komentare bili su zadivljeni jednostavnom, ali učinkovitom promjenom rutine pranja brokule.

"Zapravo to nisam znao, uvijek sam je izrezao i namakao”, komentarisao je jedan korisnik, dok je jedna korisnica dodala; "Pa, upravo sam to saznala, a ja sam u svojim 40-ima…" Međutim, drugi su rekli da nisu ni znali da trebaju isprati brokulu. Jedna osoba je rekla: "Nikad nisam ni znala da se treba ispirati", dok je druga pitala: "Trebamo li isprati brokulu?"