Probajte dijetu sa kajganom

Dijeta s kajganom zvuči nevjerovatno, ali funkcioniše uz pomoć nekoliko trikova.

Poznato je da svježa jaja imaju puno bjelančevina, vitamina A, D, E i K, te B-vitamine i minerale.

Mogu da zasite a prave se brzo i na puno načina. Ako ih jedete za doručak - daće vam puno energije.

Dakle, umjesto da ujutro pojedete dvije kriške tosta ili pecivo sa salamom ili nekim namazom, radije pojedite kajganu sa svežim paradajzom i mladim lukom (i bez hleba) – za 65 odsto će se povećati šansa da u roku od dva mjeseca izgubite na težini.

To je dokazano i u raznim istraživanjima objavljenim u "US National of Medicine" i "National Institutes of Health".

Preporučuje se da se ne jede isključivo kajgana. Neka doručak bude raznolik, te ponekad uključite zobenu kašu, sveže bobičasto voće i niskokalorični jogurt.

Kajgana za večeru je sjajna i ukusna alternativa te je takođe sjajna za mršavljenje. Zasitiće vas, gotovo da nema ugljenih hidrata i brzo će se pobrinuti za vitku liniju.

Jaja su najbolji obrok nakon trčanja, teretane ili treninga joge jer sadrže potrebne bjelančevine koje podstiču rast mišića. Dakle, umjesto pizze ili tjestenine jednostavno ispržite ukusnu kajganu.

Veliki plus: kajgana je idealna da uz nju "potrošimo" namirnice kojima ističe rok trajanja. Zato su jaja odlična sa šampinjonima, paprikom, mladim lukom, šunkom, tikvicama ili paradajzom.

Možete kombinovati namirnice po želji. Međutim, treba paziti da se ne prže na maslacu.

Kad s menija izostanu uobičajeni ugljeni hidrati, počinje mršavljenje. Naravno da ne morate svake večeri jesti jaja – dovoljno je 2-3 obroka nedjeljno zamijeniti jajima.

Oprez: kad pravite ukusnu kajganu, nemoj jesti bijeli hljeb ili tost. Ako ste baš jako gladni, pojedite malo integralnog hljeba ili na kraju komad sira (time ćete napuniti želudac).

(NN/elle.hr)