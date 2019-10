Rapsodija gastronomskih delicija u službi turizma

BRČKO - Bosna i Hercegovina ima tendenciju rasta kada je u pitanju turizam, a izvanredna gastronomska ponuda je nešto što je u velikoj mjeri potrebno iskoristiti na adekvatan način.

Upravo na tome proteklog vikenda u Brčko distriktu radio je serijal "Kuhinjica", koji je brojnim zvanicama i novinarima uspio približiti široku gastro-lepezu ovog kraja, ali i regiona. Od svadbarskog kupusa u glinenim ćupovima, prebranca, preko ribljih specijaliteta, pa sve do domaće pite, sarme, kiflica i baklave, svi prisutni su uživali u gastronomskoj magiji koju su prezentovali prijatelji i partneri "Kuhinjice".

Upravo oni su uspjeli prikazati kako ovaj kraj gaji izvanrednu gastronomsku ponudu, a to je istakla i Zorica Đukić, direktor "Kuhinjice" za BiH.

"Prije svega želim da izrazim zadovoljstvo što je Vlada Brčko distrikta prepoznala TV serijal 'Kuhinjica' kao odličnog saradnika za prezentaciju svoje gastro-turističke ponude. Za nas ovo ima veliki značaj iz razloga što imamo priliku da ljudi svoj rad prezentuju kroz naše emisije i kroz naše saradnike. A ovo je prilika da razmijenimo neka kulinarska iskustva s obzirom na to da mi radimo preko 12 godina i imamo snimljenih preko 9.000 recepata", istakla je Đukićeva.

Izuzetno gostoprimstvo ogledalo se i u riječima Aleksandra Đurića, šefa Službe za turizam u Vladi Brčko distrikta, koji je izrazio veliku želju za promocijom ovog kraja kao turističke destinacije koja gastronomijom može da parira mnogo većim gradovima.

"Volio bih da objekte u Brčko distiktu prati i sjajna usluga, jer upravo to je odraz grada koji ima šta da ponudi i daje osjećaj otvorenosti prema turistima. Mi radimo na tome da usluga koju dobijate u Brčkom bude toliko jaka da se poželite vratiti ovdje ili bar kad prolazite da svratite da nešto pojedete i popijete", naglasio je Đurić.

On je takođe istakao da primjeri Austrije, Španije, Srbije i ostalih zemalja ukazuju na to da seoski, ruralni prostor može da se oplemeni uz hranu, vino i ostale gastronomske proizvode i sve to može da bude u funkciji razvoja turizma, a Brčko će se u nekom segmentu usmjeravati u tom pravcu.

Riječi pune hvale svi Brčaci su imali za vinariju "Pajić" i njenog vlasnika Dragana Pajića, koji je hirurški nož odložio i posvetio se vinima.

Mnogi prijatelji Dragana Pajića bili su skeptični kada im je kazao da želi zasaditi vinograd na svojoj djedovini u selu Bukvik. Međutim, on nije obraćao pažnju na njih, već je odlučio da slijedi svoju viziju. Zahvaljujući tome, imanje porodice Pajić danas krase vinogradi koji se prostiru na osam hektara.

Bojana Jovičević, tehnolog vinarije "Pajić", istakla je da je za kvalitet vina najbitnije grožđe, a to je ovoj vinariji prioritet.

"Od 2013. godine pa sve do danas puno truda i rada je uloženo na oživljavanju vinogradarstva i širenju vinske kulture na područje sjeveroistočne BiH, gdje smo mi zaista jedina vinarija. Imamo sopstvene vinograde, zasad imamo osam hektara zasađene vinove loze. U pitanju su bijele sorte chardonnay i sauvignon blanc. Od crnih sorti to je merlot, a imamo i malu količinu hamburg muscata, koji se koristi u proizvodnji roze vina. A u pripremi nam je i jedno pjenušavo vino", istakla je Jovičevićeva. Nakon degustacije vina u prekrasnom ambijentu vinarije "Pajić", prisutni su uživali u specijalitetima etno-kutka "Holiday". Nasmijano lice vlasnika Ferida Pamukčića na samom ulazu bilo je dovoljno da se gosti u ovom restoranu osjećaju prijatno, degustirajući neka od najboljih jela njihove kuće, poput bosanskog lonca, jagnjetine, raznih peciva, čorbi, ali i nekih modernih jela.

Ono što će svima ostati u pamćenju zasigurno je rapsodija ukusa Slavonije, koji su u večernjim časovima, uz tamburicu, prezentovani u hotelu "Evropa". Obučeni u narodne nošnje, rumeni Slavonci nesebično su podijelili svoje specijalitete i tradiciju s prisutnima. Njihov kutak krasili su domaći hljeb iz vanjske peći, pogačice sa čvarcima, razni sirevi, kulen, seka, pršut... i sve ono čemu malo ko može da odoli.

Zadnjeg, trećeg dana na ovoj gastro-manifestaciji u hotelu "Jelena" posluženi su tradicionalni gastronomski specijaliteti zlatiborskog kraja. U saradnji sa udruženjem hotelijera, Vladom Brčko distrikta i serijalom "Kuhinjica", organizovan je "zlatiborski doručak", kojim je upriličeno svojevrsno "zlatiborsko jutro" u Brčkom i na taj način najavljena zimska sezona na zlatnoj planini. "Zlatiborski doručak" bio je prilika da se pored prezentacije u okviru "zlatiborskog jutra", na kojoj su prisutni imali priliku da nauče kako se priprema čuvena komplet lepinja i da probaju ono najbolje sa Zlatibora - razne vrste sira, pita, kajmak, suvomesnate proizvode, najavi i završetak najvećeg projekta opštine Čajetina, zlatiborske "zlatne" gondole, čije se puštanje u rad očekuje krajem godine.