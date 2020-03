Raskošna monstera, savršena dopuna enterijeru

Ako govorimo o najbržim i najlakšim intervencijama u uređenju enterijera, onima koji jednostavno mogu transformisati bilo koji prostor i podariti mu novi izgled, biljke su bez dileme najbolja opcija. Odlučite se za one koje neće zahtijevati previše brige, odnosno one koje se lako održavaju. Jedna od najboljih opcija svakako je monstera, koju kod nas često zovu filodendron, iako ona ne spada u vrstu filodendrona.

Ova biljka raste u tropskim prašumama u južnom Meksiku, južno od Kolumbije, a često se uzgaja kao ukrasna sobna biljka. Monstera ima prepoznatljive rascijepljene listove koji izgledaju predivno u svim svojim oblicima. Ako joj uslovi odgovaraju, narašće u pet metara dugačku lozu sa brojnim vazdušnim korijenjem (kada naraste omogućite joj pomagalo kao što je štap ili rešetka na koje će se moći hvatati pri rastu). Traje od pet do šest godina, a ovu vrstu uglavnom ne napadaju štetočine i bolesti.

Monstera je posebno korisna u zimskim mjesecima kad se prostori griju, jer donosi potrebnu vlažnost isušenom zraku. Punog naziva Monstera deliciosa, ova biljka prepoznatljivo oblikovanih listova unijeće poseban šarm u svaki dom.

Osim kao živa biljke, monstera se može naći i na uzorcima namještaja, tapeta ili tepiha, ali i kao vrlo efektan ukrasni detalj. Često se pojavljuje u kombinaciji s nježnom ružičastom ili pak sa bijelom ili crnom.

Osnovne karakteristike

* Korijenje ove biljke je vazdušno i može dostići znatnu dužinu.

* Stablo može da dostigne visinu od dva do tri metra (prema nekim izvorima i do šest metara), a raste u širinu (uključujući i listove) do 1,5 metara.

* Lišće je okruglog oblika, prečnika do jednog metra. Po sebi ima rupe i duboko je urezano, što govori o kišovitom prirodnom staništu ove biljke. Međutim, pri slaboj svjetlosti listovi su manji i cijelog su oboda.

* Cvjetovi u grupama čine cvast klip koji, poput korneta, obavijaju izražene brakteje krem boje.

Gajenje

Sadi se tako da u saksiji budu prisutni humus od lišća, pijesak i svijetli treset. Od maja do septembra biljku treba đubriti tečnim đubrivom svakih 15 dana. Ljeti treba da se zaliva češće, jednom nedjeljno (takođe i u proljeće i jesen), a zimi svakih 10 do 15 dana. Ovoj biljci odgovara povećana vlažnost vazduha. Treba da bude na svijetlom mjestu, ali ne direktno izložena suncu. U toku rasta treba poduprijeti nove izdanke, a njega listova uključuje i skidanje prašine sa njih mokrim sunđerom. Krajem zime treba je presaditi u drugu saksiju i dodati stajsko đubrivo.