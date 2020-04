Regionalni Jack Daniel's projekat: Napravite koktele u svojoj kući

Iako distancirani u ovim izazovnim vremenima, Jack "porodica" širom svijeta ostaje ujedinjena u svojoj misiji pružanja najboljeg kvaliteta i vrhunskog okusa.

Jackov moto "radimo ono što najbolje znamo i radimo to svaki dan" inspirisala je regionalnog Brand Advocacyam Managera, Filipa Pleteša da pokrene projekat "Jack Daniel's Home Bar" i otkrije neke barmenske tajne ali i različite načine kako uživati u vrhunskim okusima iz svog doma.

"Ideja se rodila iz mog svakodnevnog posla - edukaciji i širenju znanja o američkom viskiju. Primjetio sam da postoji veliki broj barmena koji su radili koktele online, međutim problem je taj što velika većina publike nema određene sastojke, a ni barmensku opremu. Ideja je bila da, sa učesnicima projekta približim ljudima svijet barmena pa smo počeli spravljati koktele“, rekao je Pleteš.

Ovom prilikom mogu se koristiti malene čašice kao mjerice, prazne tegle umjesto šejkera i slično.

"Projekat je otvoren za sve, te se mogu priključiti svi koji vole Jack Daniel's viski. Sve što je potrebno je da snimite kako spravljate koktel sa Jack Danile's Old No 7, objavite na IG sa #jackdanielshomebar i ja ću vas repost na svom IG profilu", rekao je Pleteš.

Jack & Ginger

50 ml Jack Daniels Old No 7

Thomas Henry Ginger Ale

Limeta

Uzmite stari lončić te ga napunite ledom. Nakon toga dodajte 50 ml Jack Daniels Old No 7 (jedna čašica za shot ), te napunite lončić do vrha Ginger Aleom. Dodajte krišku limete za svježinu i dekoraciju i poslužite sa osmjehom.

Planinski Jack Daniel's

30 ml Jack Daniel's Old No 7

svježe skuhani čaj od planinskih trava

20 ml limunovog soka

korica narandže

Uzmite vinsku čašu, te je napunite ledom. Nakon toga dodajte Jack Daniel's Old No 7, čaj i limunov sok. Koktel ukrasite koricom narandže i uživajte.