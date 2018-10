Rum - piće mornara

Rum je počeo da se proizvodi na Karibima u 17. vijeku, kada su na plantažama otkrili da melasa šećerne trske može da fermentiše u alkohol.

Jedan od današnjih najpoznatijih sastojaka koktela zaslužan je i za razvoj trgovine robljem, a u početku je služio kao - lijek.

Rum je prvi brendirani etanol

Neke varijante ruma su zabilježene još u staroj Indiji i Kini, tako je Marko Polo u 14. vijeku napisao da je na području današnjeg Irana pio jako dobro vino od šećera. Međutim, rum, kakav danas znamo, počeo je da se proizvodi na Karibima u 17. vijeku, kada su na plantažama otkrili da melasa šećerne trske može da fermentiše u alkohol. Melasa se razređuje dok se u njoj ne dobije 18-22% šećera pa se dodaje kvasac kojim se izaziva vrenje i onda sve zajedno destiluje. Dobijeni destilat je bezbojan i neprijatnog mirisa. Dugim stajanjem u hrastovim burićima gubi se neprijatan miris i rum dobija specifičnu aromu i karakterističnu smeđu boju. Rum je veoma brzo postao prvi brednirani špiritus. Smatra se da je prvi pravi rum stvoren na Barbadosu, ali to se ne može utvrditi sa sigurnošću. Područje Kariba je epicentar današnje proizvodnje i na ovom području je čak 80% svjetske proizvodnje ruma.

Upotrebljavan je za očuvanje zdravlja mornara na brodovima

Rum su dugo vremena koristili i u medicinske svrhe. Po tome je posebno bila poznata britanska mornarica, koja je svojim mornarima davala napitak od ruma i vina, kako bi ih zaštitila od skorbuta. Miks je bio poznat pod nazivom "Tot o' rum", a rumu i vinu se dodavala i limeta. Osim za liječenje, rum se pokazao i kao dobar za očuvanje tijela nakon smrti. Poslije pogibije poznatog Admirala Nelsona kod Trafalgara, njegovo tijelo je bilo položeno u bure s rumom kako bi se očuvalo do sahrane. Neko vrijeme poslije njegove pogibije, britanski mornari su rum nazivali "Nelsonova krv".

Rum je zaslužan za razvoj trgovine robljem

Oko ruma se stvorio zloglasni "Robovski trougao", koji je nastao u 16. i trajao sve do ranog 19. vijeka. Robovski trougao su činile tri dionice. U prvoj dionici se melasa prevozila s Kariba u Novu Englesku, gdje su se nalazile najmodernije destilerije u kojima se proizvodio rum. Druga dionica je označavala transport u zapadnu Afriku kako bi se rum mijenjao za robove. U trećoj i posljednjoj dionici, robove su iz Afrike prevozili na plantaže na Karibima i u Južnoj Americi.

Flaša najskupljeg ruma košta 40.000 dolara.

Najskuplji rum na svijetu, zanimljivo, nema ime, ali to nadoknađuje cijenom od čak 40.000 dolara. Flaširan je 40-tih godina u destileriji "Wray and Nephew" na Jamajci, ali stručnjaci smatraju da datira čak iz 1915. godine! Flaša ovog skupocjenog ruma je prvi put pretstavljena na prvom evropskom festivalu ruma, i dio je izgubljene kolekcije "Wray and Nephewa". Razlog zašto je tako skup leži u činjenici da su na svetu sačuvane samo četiri flaše!

Rum je jedan od najpopularnijih sastojaka koktela

Rum se dijeli na bijeli i tamni. Dok se tamni rum ispija čist, bijeli se koristi u koktelima i predstavlja jedan od najpopularnijih sastojaka. Većina najpoznatijih koktela s rumom, sasvim očekivano, potiče s područja Kariba. Kuba Libre je nastao kada je jedan američki vojnik krajem 19. vijeka u baru u Havani naručio posebno rum i Coca-colu, ali je sve pomešao i popio. Još jedan popularan koktel, Daikiri, je također osmislio američki vojnik na Kubi. Gotovo potpuno isti koktel, ali stvoren u SAD, je danas poznat kao Bakardi. Pina kolada je stvorena u Portoriku, dok Mohito originalno potiče sa Kube.

