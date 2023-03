Sardina, morsko blago koje dokazano štiti zdravlje

Poznata kao jedna od namirnica koja sadrži najviše zasićenih masnih kiselina, odnosno omega-3, sardina je riba koja dokazano štiti kardiovaskularni sistem, a može spriječiti i bolesti srca te pomoći snižavanju holesterola.

O tome koje blagodati po zdravlje ljudi imaju ove ribe, ističu i stručnjaci širom svijeta, koji su potvrdili da se redovnom konzumacijom sardina dva puta sedmično smanjuje rizik od formiranja krvnog ugruška, nastanka tromboze i infarkta miokarda, a jasno je izražen efekat na sniženje triglicerida u krvi.

Da li znate koja riba sadrži brojne hranjive materije?

Osim što su ukusne i zdrave te sadrže različite gore navedene omega-3 masne kiseline, sardine su pune proteina i esencijalnih hranjivih materija, kao što je vitamin B12, selen i fosfor.

One, između ostalog, imaju i protivupalno dejstvo i odličan su izvor fosfatidilserina i brojnih drugih vitamina B, fosfora, željeza, bakra i kalijuma.

Naime, ovi nutritijenti igraju centralnu ulogu, počevši od zdravlja srca do metabolizma i ćelijske funkcije, a mogu sprečiti i nedostatke u ishrani i pomoći da se osjećate bolje.

Dostupne za svačiji džep

Zanimljivo je da već četiri do pet sardina ispunjavaju više od 50 odsto dnevnih potreba za omega-3 kiselinama, ali s obzirom na to da svježa riba nije uvijek dostupna svima, kvalitetna zamjena su Eva sardine, čije svako pakiranje sadrži more proteina, vitamina D, kalcijuma i omega-3 masnih kiselina.

Upravo njihova jednostavnost, odnosno tri sastojka od kojih je sačinjena, ali i činjenica da u sebi ne sadrži konzervanse niti aditive, ove poznate sardine čini sjajnim odabirom za sve starosne grupe.

Osim što su ukusne i zdrave, sardine su i cjenovno prihvatljive, te se može reći da su dostupne za svačiji džep, pa gotovo da i ne postoji razlog da se u njima ne uživa i nekoliko puta sedmično, kako je i preporučeno.

Mnoge sačuvala od gladi

Interesantno je to da je ova plava riba još od davnina prepoznata u prehrani kao jedna od najbitnijih u Jadranu, jer je mnoge stanovnike sačuvala od gladi, a od hrane za siromašne stanovnike, danas je dostupna svima te se može pronaći u konzervu na svim policama. Ovako konzervisana ona čuva sve svoje dragocjene i hranjive materije sve do trenutka kada se otvori i posluži u omiljenim jelima.

Kako da pripremite ukusna jela sa sardinom

Sardine su zdrave i ukusne, a dobro plivaju i svoje mjesto pronalaze u brojnim receptima.

One se mogu pripremati na različite načine, a donosimo vam dva recepta kojima ćete sigurno biti oduševljeni i koje će prijati svačijem nepcu.

Namaz od sardine

Sastojci za četiri osobe:

150 g maslaca

dvije konzerve Eva sardina u biljnom ulju

1 žličica kapara

50 g kiselih krastavaca

50 g nasjeckanog luka

Pola kašičice bijelog bibera

Češanj bijelog luka

Priprema:

Maslac izmiksajte, dodajte isprane, narezane kapare, biber, luk i protisnuti češnjak. Sardine ocijedite od ulja, očistite od kosti pa dodajte maslacu, kao i naribane kisele krastavce. Sve dobro izmiješajte i malo ohladite. Namaz poslužite uz popečeni tost i poslužite.

Jadranska raskoš

Sastojci za četiri osobe

Dva svježa krastavca

100 g mladog luka

400 g crveni grah

2 EVA Sardine pikant

100 g šeri paradajza

Za salatni preliv:

1-2 kašike jabukovog sirćeta

Četiri kašike ekstra djevičanskog maslinovog ulja

so

crni papar mljeveni

120 g rikule ili potočarke

Priprema:

Krastavac ogulite i narežite na kocke. Luk narežite na manje kolutiće, dodajte ocijeđeni grah, paradajz i ocijeđenu, na komade natrganu Eva Sardinu pikant te sve sastojke lagano promiješajte.

Za preliv pomiješajte sirće i ulje, posolite i pobiberite, a zatim pripremljenim preljevom prelijte salatu.

Na tanjur za posluživanje stavite opranu rikulu, ili drugu sezonsku salatu, i po njoj rasporedite pikantnu salatu i poslužite.