Sataraš - kralj ljetnog ručka

Sataraš je jelo koje potiče iz Baranje, a obično se povezuje sa sjevernom Hrvatskom. Ovo su jelo sigurno pripremale vaše bake, a s obzirom na to da postoji više verzija, sataraš se često može naći na stolovima širom srednje i južne Evrope.

Originalno se poslužuje kao toplo predjelo, no često se priprema i kao glavni obrok uz rižu ili krompir ili kao prilog mesnom jelu.

Kao i Ratatouille, sataraš je ukusan i hladan, pa ga slobodno možete skuvati "na veliko" i poslužiti dan kasnije ili preostale količine zamrznuti za dane kad ne stižete kuvati.

Premda njegova priprema na prvi pogled djeluje jednostavno, za dobar sataraš važni su kvalitetni sastojci, ali i odgovarajući prilog. Ljubitelji ovog jela tvrde da najbolje odgovara uz pečeno meso, palentu ili pire krompir. Jasno, u kuhinji i jelima sve je stvar ukusa, zbog toga prilog možete prilagoditi raspoloženju, volji, ali i onome što imate pri ruci.

S obzirom na to da se originalno priprema od veće količine luka, paprika i paradajza, sataraš je omiljeno jelo u ljetnim danima kada je sezona spomenutih namirnica.

Neodoljivi miris ovog laganog, zdravog i ukusnog jela ispuniće vaš dom i sigurno oduševiti sve ukućane. Prednost ovog zdravog i laganog ljetnog obroka iz kuhinja naših baka je i što je za njegovu pripremu potrebno potrošiti i veoma malo novca. Ukoliko ključne namirnice imate u svojoj bašti, tada sataraš pripremiti možete uz još manju svotu novca.

"Čula sam i za puno recepata u koje ljudi stavljaju i patlidžan i tikivice, ali meni to onda više nije sataraš, nego neko sasvim drugo jelo od povrća. Pravi sataraš se sprema od žute paprike babure, paradajza i luka. I to je to, sve zajedno je gotovo za 20 minuta! Finog je slatko-kiselkastog ukusa, a ukus mu možete popravljati i mijenjati kako vam odgovara", kaže jedna domaćica.

RECEPT:

Sastojci (za 6-8 osoba)

4 žute paprike

8 komada paradajza

4 luka

malo ulja

vegeta

so, biber

sušene čili sjemenke (po želji)

Priprema:

Veliki lonac napunite vodom. Paradajz prerežite površinski po cijeloj dužini (ne preduboko, već samo kožicu). Ubacite ga u proključalu vodu i pustite dva minuta. Izvadite i ogulite. Narežite na manje komadiće.

Na ulje dodajte na ploške narezan luk. Dodajte na tanje ploške narezanu papriku. Dinstajte uz povremeno miješanje desetak minuta. Kada luk i paprika omekšaju, dodajte paradajz. Nastavite dinstati uz miješanje. Začinite sa soli, biberom, vegetom i čilijem i dinstajte desetak minuta uz miješanje. Poklopite i pustite da se još neko vrijeme kuva. Sataraš je gotov kad se povrće potpuno redukuje. Dodajte usitnjenog svježeg bosiljka te sataraš poslužite uz rižu, tjesteninu, krompir ili kao prilog mesu.