Sedam zlatnih pravila za savršeno kuvanu tjesteninu

​Tradicionalna italijanska namirnica, koja se može pronaći u čak 600 različitih oblika i ima čak i svoj dan - tjestenina, predstavlja sveti gral za svakog stanovnika "zemlje po mjeri čovjeka".

Mnogi drugi misle da je kuvanje tjestenine veoma jednostavan posao i da tu nema baš mnogo greške, međutim, rijetko ko se usudi da to i saopšti Italijanima.

Oni tvrde da se i te kako može pogriješiti i da neke, drugima naizgled sitne greške u toku kuvanja mogu u potpunosti da upropaste jelo, čak i ako je sos napravljen fantastično.

Italijani se drže nekoliko zlatnih pravila, od njih ne odstupaju i prenose ih sa koljena na koljeno, pa svima preporučuju da ih dobro pročitaju prije nego što se upuste u spremanje tjestenina.

Ulje u vodu - ne, nikako

Prva stvar koju ne bi trebalo da radite pri kuvanju tjestenine je da sipate ulje u vodu. Ulje se odvaja i pluta po površini, pa zamisao da se spriječi lijepljenje nije utemeljena u praksi.

Takođe, pošto skuvanu tjesteninu ocijedite, ulje će se zalijepiti na nju, što će spriječiti zadržavanje sosa.

Sačekajte da voda provri

Ukoliko tjesteninu volite "al dente", onda je od velike važnosti da sačekate da voda provri. Kipuća voda će skrob pretvoriti u neku vrstu želatina, pa će biti lakša za varenje.

Šta znači "al dente"?

Ovaj pojam sigurno ste čuli bezbroj puta i znate da on označava savršeno kuvanu tjesteninu, ali rijetko ko zna da kad je došlo do te tačke u toku kuvanja. Ukoliko vrijeme kuvanja nije naznačeno na pakovanju, to jednostavno možete provjeriti sami.

U italijanskom jeziku postoji još jedan pojam za kuvanje tjestenine "punto verde", što znači "zelena tačka". Ovaj pojam označava tanku crticu ili tačkicu koja se može vidjeti kada se komad testenine slomi na pola. Ta tačka je bljeđa od ostatka i znači da je tjestenina kuvana taman koliko treba, odnosno "al dente".

"Neka voda bude slana kao more"

Postoje dva pravila vezana za so. Prvo - da bi voda trebalo da bude slana kao more, a drugo da se ovaj začin dodajte tek pošto voda provri.

So u hladnoj vodi odlaže vrijeme ključanja, a kada je stavite u kupiću vodu ona će povisiti temperaturu i biće idealna za kuvanje.

Ne lomite špagete

Špagete i slična tjestenina nisu toliko dugačke bez razloga. Ovakva tjestenina bi trebalo da se obmota oko viljuške i obloži sosem. Lomljenjem se uništava njihova namijena.

Ne ispirajte tjesteninu

Velika greška je kada na kraju kuvanja tjesteninu isperete vodom. Tako uklanjate skrob sa njene površine koji pomaže da se tjestenina dobro sjedini sa sosom.

Sos mora da bude spreman prije tjestenine

Čim je tjestenina gotova, trebalo bi je dodati u već spremljen sos. Jelo zatim nekoliko minuta miješajte na isključenoj ringli.

Ako je sos suviše gust, dodajte mu vode u kojoj se kuvala tjestenina; ona sadrži skrob i obogatiće ukus sosa i pri tom mu pomoći da se bolje zalijepi za tjesteninu.

(Telegraf.rs)