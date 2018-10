Skrivena blaga neugledne repe

Da se lijekovi koje su nam bake davale katkad pokažu kao najučinkovitiji - nije tajna. Stoga bi u vrijeme kada je sezona repe svakako trebalo da se podsjetimo svih dobrobiti koje ona nosi u sebi.

Repa je veoma rasprostranjeno povrće u Evropi i ljudi je koriste još od davnina. Često se svrstava među korjenaste biljke poput peršuna, celera, krompira, ali ona je u stvari dio porodice kupusarki i baš kao i njeno rodbinsko povrće brokula ili prokelj prebogata je nutrijentima, a veoma siromašna kalorijama, što je uglavnom savršena kombinacija.

Korijen repe je bijele boje, može biti okruglog ili duguljastog oblika, a lišće je, zavisno od količine Sunčevog svjetla, zelene, ljubičaste ili crvene boje. U prehrani je zastupljeniji korijen biljke iako je i lišće jestivo i pritom vrlo nutritivno. Lišće repe u prehranu su uveli robovi u Americi jer su ga robovlasnici odbacivali i jeli korijen. Repa najbolje uspijeva u područjima umjerene klime. Na područjima hladne klime, repa se u zimskim mjesecima mora iščupati i skladištiti izvan zemlje kako bi se izbjeglo smrzavanje korijena i omogućilo stvaranje sjemenki. U toploj klimi korijen postaje drvenast i lošeg okusa. Repa je jeftina i zdrava namirnica niske kalorične vrijednosti.

Nutritivne vrijednosti repe

Jedna repa srednje veličine od oko 122 grama sadrži svega

34 kalorije,

0 grama masti,

8 g ugljenih hidrata i

1 gram proteina, što je čini povrćem pogodnim za sve dijetalne programe.

Samo jedna repa dnevno obezbijediće vam 54 odsto dnevnih potreba vitamina C, 8 % mangana, 7% kalijuma i 5% vitamina B6, folata i bakra.

Ljekovita svojstva

Konzumiranjem voća i povrća bilo koje vrste dokazano smanjujemo rizik od mnogih bolesti, a istraživanja su pokazala da se konzumiranjem većih količina povrća poput repe smanjuje rizik od gojaznosti, dijabetesa, srčanih oboljenja i poboljšavamo opšte zdravlje organizma.

Liječenje divertikuloze

Divertikuloza je bolest koja nastaje kada se na zidovima debelog crijeva stvore malene hernije ili kile (divertikuli) u kojima mogu završiti dijelovi hrane i stvoriti upalu (divertikulitis).

Dijete bogate vlaknima dokazano su veoma efikasne u liječenju divertikuloza, jer apsorbuju vodu u debelo crijevo, što ublažava upalu i poboljšava rad crijeva. Ako je vaša ishrana bogata voćem i povrćem, time smanjujete pritisak i upale u debelom crijevu. Jedna šolja kuvane repe obezbjeđuje vam četiri grama vlakana.

Snižava povišen krvni pritisak

Repa sadrži supstance koje se zovu dijetalni nitrati koje donose mnogobrojne beneficije po kardiovaskularni sistem, uključujući snižavanje krvnog pritiska. Pored toga, repa sadrži i kalijum za koji je poznato da snižava krvni pritisak jer otpušta natrijum iz organizma i podstiče širenje arterija.

Borac protiv raka

Još osamdesetih godina je objavljena studija u kojoj se govori da se konzumacijom kupusarki poput repe, karfiola i kupusa smanjuje mogućnost kancerogenih oboljenja. Nešto skorija istraživanja su otkrila da je za to zaslužna komponenta sulforafan, koja kupusarkama daje pomalo gorkast ukus. Obećavajuće rezultate pokazala je i studija koja je testirala sulforafan na više vrsta kancerogenih oboljenja kao što su melanom, rak prostate, pankerasa i štitne žlijezde. Vjeruje se da bi u budućnosti sulforafan mogao biti sastavni dio lijekova protiv kancera.

Mršavljenje, detoksikacija, poboljšanje probave

Pošto je veoma bogata vlaknima, repa je savršeno povrće kad su u pitanju dijete, detoksikacija i poboljšanje probave. Repa vam s velikom koncentracijom vlakana donosi osjećaj sitosti uz mali broj kalorija jer vlakna dokazano stabilišu nivo šećera u krvi i sprečavaju žudnju za hranom. Vlakna koja sadrži repa takođe sprečavaju zatvor i poboljšavaju rad digestivnog trakta, reguliše rad crijeva i odstranjuje toksine putem stolice i žuči. Najnovija istraživanja potvrđuju da dijetalna vlakna igraju veoma važnu ulogu za jačanje imuniteta, pri ublažavanju upala i bolesti povezanih s upalama, kao što su kardiovaskularne bolesti, dijabetes, gojaznost i rak.

Kako da uvrstite repu u ishranu

Kad kupujete repu, obavezno birajte one manje, ali poprilično teške za svoju veličinu. Ukus treba da bude blag i pomalo slatkast kod mlade repe, jer kako sve više sazrijeva, ukus postaje gorak i pomalo drvenast. Obratite pažnju i na lišće, koje treba da bude svježe i svijetlozelene boje.

Repu čuvajte na hladnom i mračnom mjestu baš kao i krompir, a prije upotrebe je dobro operite i ogulite. Repa se može jesti u sirovom i kuvanom obliku, ali mnogi tvrde da pečena repa ima najboji ukus.

Prijedlozi za pripremanje repe:

Kuvajte je zajedno s krompirom kad pripremate pire.

Naribajte je ili nasijecite na tanke trakice i dodajte u svježu salatu.

Možete je dodati u čorbe, krem supe i gulaše baš kao i krompir.

Lijek za kašalj

Kad govorimo o repi i njenom uticaju na zdravlje čovjeka, moramo spomenuti i crnu repu, koja se u narodnoj medicini koristi kao lijek za kašalj. Iako se može pripremati na razne načine, najčešće se priprema kao salata. Za najbolji učinak prilikom liječenja kašlja, crnu repu treba konzumirati s medom, koji će svojim polifenolima dodatno pojačati učinak i poništiti njen gorki, opori okus.

Kisela repa s krompirom i slaninom

Sastojci

500 g kisele repe

2-3 krompira

2 lovorova lista

150 g slanine

2 čena bijelog luka

1/2 mljevene crvene paprike

so i biber

Priprema

1. korak

Kiselu repu namočite desetak minuta u vodi pa je ocijedite. Ako volite kiselije, preskočite ovaj dio pripreme. U lonac stavite kiselu repu, narezanu slaninu i lovorov list te narezan bijeli luk.

2. korak

Kuvajte repu oko 45 minuta, a petnaestak minuta prije nego što je kuvana dodajte na kockice narezan krompir. Posolite, pobiberite i dodajte mljevenu papriku.

Foto: kiselica

Ukiseljena repa

Samo kiseljenje nije nikakav problem, potrebni su samo repa, so, malo šećera, dobar ribež i plastična kanta s poklopcem.

Prvi red naribane repe treba posuti šećerom, koji će biti odlična hrana za mliječne bakterije, što ubrzava kiseljenje. Pa onda red repe, malo soli pa red repe pa so. Stisnite rukom svaki red, a na kraju stavite tanjir, koji će pokriti i pritisnuti repu, zatvorite i stavite u prostoriju s temperaturom od 15 do 18 Celzijusovih stepeni. Nakon toga samo se treba naoružati strpljenjem i čekati mjesec i po do dva da se repa ukiseli.