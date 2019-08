Slasne i pomažu pri mršavljenju

Suve šljive mnogima nisu baš omiljeno voće i jedemo ih uglavnom po potrebi. One su obično "prva pomoć" kod opstipacije i uglavnom ih u te svrhe i koristimo, ali to je veoma nepravedno s obzirom na to da su ljekovita svojstva suvih šljiva daleko veća. Napomenimo samo da pored dobrobiti koje donose vašem probavnom traktu, suve šljive će vas i zasladiti, i to uz samo 30 unesenih kalorija. Svježe kao i suve šljive su veoma zdrave i nikako ih ne zaobilazite, a evo i zašto.

Štite od mnogih bolesti

Svježe i suve šljive ne samo da štite mozak od šetetnog uticaja slobodnih radikala, već pomažu i kod prevencije kao što su kardiovaskularne bolesti i kancerogena oboljenja. One sadrže visok nivo fitonutrijenata koji se zovu fenoli, a brojna istraživanja su pokazala da upravo ti fitonutrijenti pomažu pri prevenciji oštećenja ćelija kad dođe do oksidacije masnoća u tijelu. Pošto je većina membrana ćelija u organizmu sastavljena od masti, veoma je važno da putem ishrane unosite ove fitonutrijente.

Prevencija dijabetesa tipa 2 i gojaznosti

Ovo voće sadrži mnogo upijajućih vlakana koja pomažu pri stabilizaciji šećera u organizmu. Upijajuća vlakna usporavaju prolazak hrane kroz stomak i time poništavaju apsorpciju šećera u krvotok. One takođe povećavaju osjetljivost organizma na insulin. Ako pojedete suvu šljivu poslije dijetalnog obroka, bićete siti upravo zahvaljujući ovim vlaknima, što može spriječiti prejedanje i gojaznost.

Smanjuju holesterol

Vlakna koje smo već spomenuli su veoma važna i kad je u pitanju održavanje zdravog nivoa holesterola jer upijaju višak žuči koji se luči iz jetre. Jetra koristi holesterol da bi proizvela više žuči, a kad vlakna upiju žuč, automatski se snižava i holesterol.

Pospješuju zdravlje kostiju i smanjuju rizik od osteoporoze. Nedavna istraživanja su pokazala da su šljive najefikasnije voće kad je u pitanju slabljenje kostiju jer su veoma bogate flavonoidima i fenolima.

Bogat su izvor vitamina K i beta-karotena. Istraživanja sprovedena prošle godine pokazala su da redovan unos beta-karotena ljude čini srećnijima. Pored toga beta-karoten štiti i popravlja ćelije od oštećenja uzrokovanih slobodnim radikalima. Vitamin K koji se takođe nalazi u suvim šljivama je odlična kombinacija sa beta-karotenom posebno za zdravlje kostiju i poboljšanje cirkulacije.

Suve šljive je poželjno jesti i u trudnoći jer zatvor u trudnoći može biti izazvan poremećajem hormona zbog koga se crijeva sporije pomjeraju, a spas treba potražiti upravo u suvim šljivama.