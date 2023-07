Slavni francurski kuvar tvrdi da ia najbolji recept za palačinke

Sigurni smo da svaka domaćica (pa i oni koji to nisu) ima svoj provjereni recept za palačinke, a većina to čak radi i odokativno. No, možda je vrijeme da zabilježite savjet slavnog francuskog kuvara Pjera Ermea koji tvrdi da zna "najbolji recept za palačinke na svijetu".

Ovo je najbolji recept za palačinke na svetu, tvrdi slavni francuski kuvar! Foto: Profimedia

Erme tvrdi da nekoliko malih stvari pravi veliku razliku, a da su njegove palačinke toliko sočne i ukusne, da im praktično nije potreban namaz.

Pa, evo njegovog nadaleko poznatog recepta. Priznajemo da zvuči primamljivo i jedva čekamo da ga isprobamo!

Potrebni sastojci za 35 palačinki:

200g brašna

50g šećera

1/2 l mlijeka

kašika ili dvije arome vanile

5 jaja

izrendana kora četvrtine limuna

izrendana kora cijele pomorandže

10 ml ruma (nije neophodno)

100 g maslaca

Priprema:

1. Zagrijte mlijeko dok ne proključa, pa ubacite aromu vanile. Ostavite 30-ak minuta da se ohladi i da mlijeko poprimi ubačenu aromu.

2. U međuvremenu rastopite maslac i ostavite ga da se ohladi. Izrendajte na sitnoj strani rendi koru limuna i pomorandže, pa im dodajte šećer.

3. Mlijeko mikserom umutite sa jajima.

4. Prosijte brašno u činiju, dodajte pripremljen šećer sa izrendanom koricom, pa u ovoj smesi formirajte rupu u koju ćete dodati umućeno mleko sa jajima.

5. Žicom izmiješajte tečne i suve sastojke sve dok ne dobijete kompaktnu smesu.

6. U glatku smjesu dodajte rastopljeni, ohlađeni maslac i rum ako želite, pa istavite smesu da odstoji 15-ak munuta.

7. Zagrejte tiganj,a i bacite se na pečenje palačinki. Služite ih tople uz na,maz po želji!