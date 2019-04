Slušajte ono što pijete i jedete

​"Zato što je to gorko-slatka simfonija, ovaj život" ili kako u originalu zvuči "Cause it's a bittersweet symphony this life" prvi stih kultne pjesme grupe "The Verve".

Upravo taj stih opisuje i Jagermeister, koji spojem 56 trava, začina, korijena i voća iz mnogo različitih aspekata nudi višestruko degustacijsko iskustvo.

Nove dimenzije istog pića svojim istraživanjem uspio je da probudi naučnik Felipe Reinoso Karvalho na Jagermeister "Taste Remastered" radionici, koja je održana u Sarajevu.

Vodeći se krilaticom "Ko želi okusiti, mora slušati", najprodavaniji premium biljni liker predstavio je posve novu dimenziju degustacije pića i hrane.

"Većina ljudi pretpostavlja da sve informacije dok jedemo dolaze od jezika i usta, međutim to nije tačno. Više od 80 odsto informacija preko kojih čovjek osjeća hranu dolazi od mirisa", istakao je naučnik Reinoso Karvalho, te dodao da je upravo zbog tog spoja u kojem učestvuju i miris i ukus Jagermeister savršeno povezao sve u jednu sintagmu, te se može smatrati čistom alhemijom.

"Miris je tako ključan u degustiranju hrane, no to ne znači da ostala osjetila ne učestvuju u ovom procesu, i to je ono što je zanimljivo. Ja sam pokušao da uključim osjetila koja nisu toliko očigledna za proces jedenja te uočim koliko su ona zapravo uključena. Tako sam se u ovom eksperimentu bavio tim koliko zapravo sluh utiče na degustiranje hrane i pića", pojasnio je Reinoso Karvalho.

U procesu razvitka "Taste Remastered" projekta, Jagermeister i naučnik Felipe Reinoso Karvalho razvili su četiri audio-uzorka, od kojih svaki pojačava određenu nijansu u već slojevitom profilu biljnog likera:

slatko,

začinjeno/zemljasto,

gorko,

voćni/citrus.

Nakon eksperimenta većina ispitanika složno je potvrdila da su osjetili razliku u ukusu pri svakoj novoj muzičkoj podlozi. Nakon prve degustacije morskih plodova, koji su bili izuzetno pikantni i začinjeni muzičkom podlogom žamora, na licima prisutnih se mogla vidjeti izuzetna nelagoda, mrštenje i osjećaj tjeskobe. Da li zbog ljutine ili glasnog žamora u pozadini, nije ni važno, ono što je bitno jeste da su u drugoj degustaciji istog jela prisutni mnogo više uživali. Naime, uz isto jelo, isto pikantno, no uz drugačiju muzičku podlogu, ovaj put cvrkuta ptica i talasa, prisutni su u tom jelu otkrili i nove ukuse slatkoće koje ranije nisu uspjeli raspoznati. Upravo ova degustacija u još tri slična slijeda potvrdila je naučnu teoriju Reinoso Karvalhoa, koji je istakao da u degustaciji hrane i pića učestvuju sva osjetila. Ukratko: muzika ima moć da poboljša percepciju ukusa.

Eksperiment je završio degustiranjem premijum biljnog likera te je 93 odsto učesnika izjavilo da je Jagermeister imao drugačiji ukus kada su bili izloženi uzorcima zvuka.

Šezdeset četiri odsto učesnika je prijavilo intenzivan ili veoma intenzivan osjećaj ukusa koji odgovara glavnim notama ukusa Jagermeistera dok su slušali svaki zvučni efekat.