Snežana srpskim specijalitetima raspametila Australiju, oduševljen i Džejmi Oliver

Snežana Ćalić, Srpkinja porijeklom iz Dalmacije, svojom kuhinjom nije bacila na koljena samo Džejmija Olivera u najpoznatijem televizijskom kulinarskom takmičenju u Australiji. Ponosno je predstavila Balkan, a jednostavna, savršena jela njene nacionalne kuhinje iz dva podneblja otvorila su joj vrata nove karijere.

Rođena je u Zadru, tokom rata je došla u Srbiju, studirala ekonomiju u Beogradu, a od prije 12 godina živi u Australiji. Radi zahtjevne poslove za jednu banku, a najviše voli da kuva.

Prvo je u svojoj kuhinji spojila dalmatinske i srpske specijalitete, ljeti puno ribe i svježeg povrća, a zimi forsira, kako kaže, težu kuhinju iz Srbije. Sa obje je očarala žiri i gledaoce najpoznatije emisije o kuvanju na svijetu, australijskog “Master šefa”.

Odnedavno ovaj šou mogu da ga prate i gledaoci u Srbiji. Snežana kaže da o tome koliko je popularan u Australiji, najbolje svjedoči broj ljudi koji se prijavi i sudije, najeminentniji kuvari svijeta.

"Džejmi Oliver nam je bio sudija prve tri nedelje takmičenja, a takve su i trenutne sudije. Jedan od njih je šef Mišlenovih zvezda iz Francuske. Dobio je četiri zvezde tokom karijere. To je baš, baš dobar šou, svuda u svetu najpoznatiji", objašnjava Snežana u kakvom se društvu našla, prenosi Serbian Times.

Punjene paprike koje želi cijeli svijet

Ona nikada nije ni namjeravala da se prijavi. Nije planirala ni da da bude kuvarica, završila je ekonomiju, radi za banku zahtjevan posao, ali voli da kuva, za prijatelje i porodicu. Sada za supruga Aleksandra, sedmogodišnjeg Lazara i osmogodišnju Lenku.

"Aleksandar me je prijavio. Ne gledam ni jedan drugi šou, samo to. Svaki put je govorio, ajde, ajde, a onda me je prijavio. Ovde u Australiji se prijavilo 42.000 ljudi. Pozvali su, išla sam na audicije i prošla. Prvo jelo je bilo sa prostora gde sam rođena, brudet, riblji specijalitet u sosu. Napravila sam hleb i kajmak. Oduševili su se. Ali ono što je sve ostavilo bez daha bile su punjene paprike. Napravila sam posebne, nisam stavljala pirinač, samo svežu junetinu, dodala sam malo suve slaninice", priča Snežana i dodaje da je svoje prvo kuvano jelo spremila kada je imala sedam godina.

Stalno se motala po kuhinji sa mamom i bakom.

"Moji su bili na poslu, ujak je došao, ja sam skuvala nešto kao gulaš, slatki kupus sa junetinom. On nije mogao da veruje, dan danas to svuda prepričava, kako je jeo kod mene, kad sam imala sedam godina" priča ona.

Hljeb koji osvaja

Njenom kuhinjom najviše je bio oduševljen najpoznatiji kuvar današnjice Džejmi Oliver. Oduševila ga je najjednostavnijim, napravila je savršen hljeb i maslac, tri vrste maslaca.

"Nije očekivao tako jednostavno jelo, a da bude tako napravljeno. Prvi puter sam napravila sa ukusima ih Hrvatske, dosta peršuna, belog luka, sveže, za drugi puter napravila sam ajvar iz Srbije, stavila i pršutu unutra, a treći je podsećao na Bosnu, bio je kao baklava puter”, kaže Snežana.

Ne može i ne želi da kopira

Ova četrdesetdvogodišnja kuvarica kaže da iako australijski "Master šef" postoji godinama, nikada u njemu nije bio niko iz naših krajeva.

Ističe da je ona prava osoba sa Balkana u tom serijalu, zato je i željela da predstavi našu kuhinju koja na tom dalekom kontinentu uopšte nije zastupljena.

Snežana je ispala iz ovog komplikovanog takmičenja kada je svjetski poznata kuvarica donijela svoj desert, veliku tortu. Morali su da je kopiraju. Nije uspjela. Snežana ne kopira, ona pravi originalna i modifikovana jela iz svog starog kraja.

Gotovo svake godine dolazi u Srbiju, putuje sa porodicom po Evropi, a kako kaže, ovo ljeto će preskočiti, sada je zvijezda, mora da kuva i priča o kuvanju po Australiji.

Misija predstavljanja srpske kuhinje

Dodaje da ima plan za sljedeću godinu, želi da napravi emisiju idući kroz Srbiju, da pokaže kako se jela spremaju na tradicionalni način. Ali i naše gostoprimstvo, koje u Australiji, kaže, ne postoji.

"Volela bih da napravim i knjigu priča o našoj zemlji, tradiciji, običajima, koja je i naš jelovnik. Već pišem. Dobila sam dosta poziva iz raznih emisija. Čak i 'Master šef' je i dalje u kontaktu sa mnom, oni me guraju, šalju na razna mesta. Već idem u neke restorane. Fino sam se pokazala, čim žele da ostanemo u kontaktu. Verujem da se ne vraćam u svoj brzi život banke i finansija", priča Snežana.

Ekipa Serbian Timesa pitala je Snežanu i šta je za ručak kod trenutno najpoznatije kuvarice sa Balkana.

"Pravila sam nešto zdravo, pastu sa brokolijem i tunjevinom. Napravila sam domaći pesto sa bosiljkom. To je super kada pravite za decu, možete da stavite bilo šta zeleno unutra, oni ne znaju šta jedu, jer i dalje ima ukus kao pesto ", kaže ona i dodaje da bi voljela da stupi u kontakt i sa srpskim restoranima, piše Serbian Times.

