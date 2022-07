Šta se dešava u organizmu ako svaki dan jedemo sladoled

Čim krenu visoke temperature, mnogima je sladoled omiljeni način raslađivanja. Ali, šta se sve dešava u našem organizmu ako ga konzumiramo svakog dana?

Može pomoći u izgradnji mišića u nekim okolnostima

Trener poznatih ličnosti i nutricionista Džej Kardielo za "Men's Journal" rekao je da šećeri u sladoledu mogu pomoći u izgradnji mišića i sprečavanju razgradnje proteina podsticanjem insulina na veliki skok.

"Sladoled može biti koristan i do dva sata nakon treninga", smatra on.

Hirurg Kristi Fan vjeruje da ima istine u tome da je sladoled dobar za oporavak nakon vježbanja, ali upozorava da to ima veze sa intezitetom treninga:

"Ključno pitanje je koliko ste naporno vježbali? Ako ne vježbate dovoljno, a jedete sladoled svaki dan, to se neće dobro odraziti na vašu formu."

Može se negativno odraziti na san

Stručnjaci smatraju da ovu vrstu poslastice ne treba konzumirati u večernjim satima. Istraživanje objavljeno u časopisu Journal of Sleep Medicine došlo je do zaključka da hrana bogata zasićenim masnim kiselinama i sa malo vlakana može dovesti do slabijeg kvaliteta sna i noćnih mora.

Konzumacija hrane sa visokim sadržajem šećera, naročito noću, može poremetiti kvalitet sna.

Negativno utiče na raspoloženje

Ovaj efekat povezan je sa objašnjenjem prethodnog - hrana koja sadrži dosta masti nije idealna opcija za mozak. Više istraživanja otkrilo je pozitivnu korelaciju između hrane sa visokim udjelom rafinisanih šećera i oslabljenim funkcijama mozga. Čak može doći do pogoršanja simptoma poremećaja raspoloženja poput depresije, smatra dr Eva Selub, koja je o tome pisala na harvardskom blogu o zdravlju.

(B92)