Šta uraditi ako se zimnica počne kvariti

Teško je zamisliti zimu bez zimnice, ali nije uvijek lako napraviti i sačuvati ovakve proizvode na duže vrijeme.

Mnogo je faktora koji mogu doprinijeti njenom kvarenju, pojavi mutne tečnosti, neugodnog mirisa, razmekšavanju i truljenju povrća, dizanju poklopca, curenju tečnosti van tegle. Takva zimnica postaje nejestiva, ali i opasna za naše zdravlje.

Greške tokom pripreme

Da bi se tegle sa povrćem održale, potrebno je prilikom pripreme veliku pažnju posvetiti higijeni, namirnicama, tehnici izrade i na kraju skladištenju.

Sve posuđe i prostor koji koristimo moraju biti čisti i oprani. Tegle moraju biti oprane i sterilisane. Kapke je najbolje kupiti uvijek nove za svaku sezonu, obavezno ih oprati i sterilisati, navodi Agroklub.

Povrće koje koristimo mora biti najboljeg kvaliteta, bez oštećenja i simptoma oboljenja. Sve se dobro očisti i opere. Svaki plod koji nije kvalitetan može izazvati kvarenje. Krastavci koji imaju šupljinu u središtu, paprike u čijoj unutrašnjosti su štetočine i njihov izmet, mrkva u kojoj su crvi, podložniji su kvarenju i mogu biti razlog propadanja cijele tegle ili posude u kojoj je ukiseljeno povrće.

Ako niste iskusni, držite se provjerenog recepta. Obratite pažnju na vrstu soli. So bez joda može biti uzrok propadanja kiselog kupusa. U nekim receptima je obavezno da se koristi morska so koja ima specifičan sastav. Izbor sirćeta može biti rizičan. Nije isto koje koristite, kojeg postotka razblaženja i količinu. Začini imaju ulogu konzervansa. U nekim receptima se mora koristiti odgovarajuća količina limunske kiseline, šećera, soli i nije je potrebno smanjivati.

U slučaju da ne koristite konzervans i vinobran, napunjene tegle se moraju pasterizovati bilo u vodenoj kupelji ili u pećnici. Kapci moraju biti dobro zatvoreni i da ih povuče vakuum koji se stvara prilikom pasterizacije.

Povrće uvijek mora biti u marinadi, jer će sve što izviruje veoma brzo propasti. To je naručito značajno kada kiselimo glavice kupusa ili ribanac, krastavce, paprike, mrkvu, turšiju i slične proizvode.

Pazite gdje čuvate posude sa zimnicom. Prostor treba da je suh, hladan i za većinu slabo osvijetljen. Topla jesen i početak zime nisu na našoj strani, kao i kada čuvate na sobnoj temperaturi. Toplota, vlaga i svjetlost su često uzrok propadanja.

Šta je pošlo krivo?

U slučaju da vidite zamućenu tečnost u posudi to je znak da je nešto pošlo krivo, zbog toga je potrebno redovno provjeravati pripremljene posude.

Kod kiselog kupusa potrebno je provjeriti količinu vode u buretu, jer prvih dana kupus upija i otpušta vodu, a sve glavice moraju biti potopljene. Slično je sa svim proizvodima koji fermentišu. Provjerite i slanost vode u kojoj se nalazi povrće, jer ako nije dovoljno slano dolazi do truljenja. Dodajte so kako bi to spriječili.

Kod kiselih krastavaca, paprika, mrkve i turšije često je problem izbor i količina sirćeta.

U početnim fazama potrebno je brzo reagovati, prije nego što nepovoljne promjene zahvate komade povrća. Ponekad će djelovati da posudu smjestite u frižider, jer će hladna temperatura usporiti razvoj loših gljivica. Provjerite sadržaj sirćeta, soli, šećera i drugih konzervansa. Čim primijetite da se tečnost u tegli počela mutiti, potrebno ju je otvoriti. Tečnost izlijte, teglu operite, povrće prelijte vrelom vodom i napravite novu marinadu. Povrće vratite, prelijte novopripremljenom marinadom, dobro zatvorite i čuvajte u prohladnom prostoru.

