Šta vam je potrebno za pripremu zimnice?

Jesen uveliko kuca na vrata, a s njom dolazi i nezaobilazna priprema domaće zimnice.

Tada brojne domaćice odluče zasukati rukave i prihvate se ovog ne tako laganog posla, a da bi sva svježina voća i povrća stala u jednu teglu, oko pripreme zimnice se zaista treba potruditi.

Iako se domaćice ponekad pitaju da li je potrebno pripremati zimnicu, često prevlada želja da se tokom hladnih zimskih dana pojede nešto zdravo, ukusno i osvježavajuće, a uz to autentičnog ukusa.

U nastavku pogledajte šta je potrebno za pripremu ukusne zimnice.

Koji su prvi koraci prilikom pripreme zimnice?

Kako bi priprema zimnice bila uspješna, odnosno da bi se voće i povrće u teglama održalo, neophodno je pridržavati se nekoliko osnovnih pravila.

Za početak, povrće i voće mora da bude zdravo, zrelo, svježe i dobro oprano. Plodovi s manjim oštećenjima mogu da se koriste samo ukoliko se ti dijelovi pažljivo odstrane. Povrće bi trebalo sjeckati neposredno pred pripremu, jer se u suprotnom gube vitamini, boja i tekstura.

Sve posude za kuvanje bi trebalo da budu emajlirane ili od čelika, zbog kiselina koje se koriste tokom pripreme, dok, s druge strane, tegle, flaše, poklopci, trebalo bi da budu oprani i sterilisani prije upotrebe.

Osim toga, ostavu za odlaganje tegli je potrebno dobro zamračiti, držati provjetrenom, suvom i čistom.

Kako se kiseli zimnica?

Da bi se povrće za zimnicu održalo, neophodno ga je ukiseliti. To je proces u kome se pomoću slane vode ili sirćeta mijenja ukus i tekstura povrća.

Inače se koristi dva vida fermentacije, i to pomoću sirćeta i korišćenjem soli, ali se preporučuje da se koristi so umjesto sirćeta, jer u sirćetu može da preživi mali broj korisnih bakterija.

Tokom ovog procesa, prvih nekoliko dana tegle bi trebalo držati na sobnoj temperaturi, a potom u hladnijoj zamračenoj prostoriji. Inače, što duže ovakva zimnica stoji, to je boljeg ukusa.

Nju je potrebno čuvati u suvoj, provjetravanoj prostoriji, a bilo bi dobro i da se prozori pokriju tako da unutra bude mračno.

Koje povrće koristiti za zimnicu?

Prvo na šta pomislimo kada kažemo zimnica jesu ajvar, kiseli kupus, kiseli krastavci, šarena salata, turšija ili paprika. Ipak, prilikom pripreme zimnice može se probati i neki originalni recept ili nešto drugačija kombinacija povrća od one na koju smo navikli.

No treba voditi računa i o ukusima članova domaćinstva, jer neko voli ljuto, dok je drugome draže kiselo, pa u skladu s tim treba i modifikovati postojeće recepte.

Na primjer, ako je nekome omiljena šarena salata, u nju se mogu ubaciti sastojci poput paprike, zelenog paradajza, kupusa, mrkve i karfiola, a uz to, ukoliko nekoliko voli, mogu se dodati i rotkvice.

Bure s kupusom ne treba držati u istoj prostoriji sa ostalom zimnicom jer može da izazove kvarenje.

Šećer umjesto konzervansa

Tokom pripreme džemova i marmelada preporučuje se korištenje bijelog šećera, a s obzirom na to da se on ponaša kao konzervans i sprečava nastanak plijesni i razvoj nepoželjnih bakterija.

Ovaj prirodni konzervans nije rezervisan samo za "slatke tegle", već se šećer takođe koristi i za kiseljenje povrća, ali se mogu dodati i drugi prirodni konzervansi, kao što su hren, gorušica ili bosiljak.

Trikovi za najbolju zimnicu

Osim već navedenih, preporučuju se i sljedeći trikovi za najukusniju zimnicu:

* Iz svoje bašte berite plodove odmah pred pripremu.

* Posuđe, odnosno šerpe, i pribor koji se koristi pri spremanju moraju biti potpuno čisti.

* Poklopci, zapušači, gume za zatvaranje tegli moraju se otkuvati, osušiti i sterilisati.

* Tegle i flaše moraju biti temeljno oprane i sterilisane prije punjenja.

* Koristite tegle i flaše onih zapremina koje su dovoljne za potrebe vaše porodice.

* Jasno obilježite sve tegle, sa datumima pripreme.

* Da biste lakše oljuštili pečene paprike za ajvar, neposredno nakon pečenja ostavite ih da odstoje u poklopljenim posudama, jer će se korica tada lako skidati.

* Okrenite napunjene poklopljene teglice naopako, da sav vazduh izađe.

* Koristite celofan premazan alkoholom za najbolje zatvaranje tegli, prije poklopca.

Evo i nekoliko recepata koje možete iskoristiti za pripremu zimnice:

Kiseli krastavci

Za ovaj recept potrebno vam je:

5 kg krastavaca

3 l vode

1,5 dl alkoholnog sirćeta

125 g šećera

125 g soli

Malo bibera u zrnu i malo svježeg kopra.

Priprema: Zajedno prokuvajte vodu, sirće, šećer i so. Krastavce dobro operite i ocijedite. U tegle stavite nekoliko zrnca bibera, manju stabljiku kopra, gorušice, te gusto poslažite krastavce koje ćete preliti vrućim sirćetom. Odmah zatvorite tegle koje možete staviti u lonac s vrućom vodom na pasterizaciju ili u rernu na 80°C na 45 minuta. Nakon toga pustite ih da se ohlade, te spremite na hladnije i tamnije mjesto.

Ajvar

Za pripremu ajvara je potrebno:

10 kg crvene roga paprike

3 kg patlidžana

2-4 ljute feferonke

2-3 kašike alkoholnog sirćeta

glavica bijelog luka

1l + 2 dl suncokretovog ulja

so po ukusu, otprilike pet kašika

Priprema: Paprike operite i dobro osušite, te ih pecite u rerni na 225° C ili čak na roštilju dok korica ne porumeni i počne se odvajati od paprike. Zatim izvadite iz rerne i pokrijte suvom čistom krpom, da bi se korica kasnije lakše odvajala. Ostavite ih pokrivene otprilike pola sata dok se ne ohlade, a potom ogulite i očistite od sjemenki i peteljki.

U međuvremenu, počnite peći patlidžane na istoj temperaturi kao i papriku, i to nekih 30 do 40 minuta. Kad se ohlade, ogulite ih pa zajedno s paprikom sameljite u mašini za mljevenje mesa ili u blenderu. U velikoj posudi zagrijte litar ulja pa dodajte u ovu smjesu. Kuvajte dva do tri sata na umjerenoj vatri uz stalno miješanje dok ajvar ne dobije gustoću kakvu želite. Pred kraj začinite po želji.