Stvari na koje se treba pripaziti kada se pije voda

Voda pomaže probavi i može olakšati i spriječiti zatvor, ispira toksine, zaustavlja stvaranje bubrežnog kamenca i hidrira kožu.

Vjerovanje u mit o hladnoj vodi

Hladna voda ne sužava krvne sudove niti otežava varenje hrane. To je jednostavan način da se ohladite i hidrira kada vam je vruće. A ako vam je hladno, pijenje tople vode pomoći će vam razrediti šlajm, ali to je sve.

Dodavanje komadića voća

Ako niste oprezni, komadićima voća i ljekovitim biljkama u vodu možete unijeti bakterije poput salmonele i ešerihije, koje mogu uzrokovati bolest. Trudite se da dobro operete pod slavinom sve što stavljate u flašu s vodom.

Uvijek uz kafu i alkohol

Alkoholna i kofeinska pića su diuretici, što znači da podstiču češće mokrenje. No, obilno mokrenje može dovesti do dehidratacije. Da biste to izbjegli, obavezno popijte čašu vode za svaku šoljicu kafe ili alkoholnog pića.

Puna čaša vode uz lijek

Često griješimo kad uz tablete koje uzimamo pijemo samo nekoliko gutljaja vode. Treba popiti cijelu čašu. Osim što je i to prilika da se hidriramo, tijelo će bolje apsorbovati vitamine koji se tope u vodi, a i pijenje pune čaše vode spriječiće da se lijek zaglavi u jednjaku i iritira ga.

Kad ste umorni – prvo voda

Osjećate se umorno? To bi mogao biti znak dehidratacije. Ne morate biti bolesni ili naporno vježbati da biste dehidrirali, jer vodu gubimo svaki dan osnovnim tjelesnim funkcijama poput disanja i mokrenja.

Previše odjednom

Čaša ili dvije vode je u redu, ali nemojte se probuditi i naliti vodom. Takođe prije spavanja trudite se da ne pijete puno jer ćete provesti noć u toaletu, što pak remeti san. Umjesto toga polako pijuckajte tokom dana.

Dodavanje bilo čega vještačkog

Vještačke arome i zaslađivači mogu dovesti do većeg rizika za dijabetes tipa dva i rak. Izbjegavajte dodavati u vodu bilo šta sa šećerom, kukuruznim sirupom visoke fruktoze ili aspartamom. Prije koristite limun, metvicu, krastavce, ali ne zaboravite ih prvo oprati.

Nedovoljno vode

Voda pomaže probavi i može olakšati i spriječiti zatvor, ispira toksine, zaustavlja stvaranje bubrežnih kamenaca i hidratizira kožu. Preporučena minimalna dnevna količina je 1,5 l za žene i 1,5-2 l za muškarce.

Pijenje iz rijeka ili potoka

Prirodni izvori vode mogu izgledati bistro i čisto, ali mnoge stvari ih mogu kontaminirati – toksične biljke, životinjski urin i izmet te ilegalno odlaganje otpada. Prije pijenja tretirajte prirodnu vodu tabletama za filtriranje ili filterima za vodu.

(Zadovoljna.rs)