Sve prednosti integralnih namirnica

Ako ste od onih koji svoju ishranu temelje na zdravim namirnicama, među kojima je i integralna hrana onda trebate znati sljedeće… Kada kažemo integralna hrana, to se prije svega odnosi na žitarice i to one koje nisu prošle proces obrade, već je njihovo zrno cijelo.

Obradom zrno gubi svoju nutritivnu vrijednost, što nije slučaj sa integralnim zrnom koje zadržava hranjivost, a zdravstvena korist je višestruka.

Zdravstvene koristi integralnih namirnica su dobro varenje, redovno pražnjenje crijeva, sniženje nivoa lošeg holesterola, a dodatna korist su i vitamini, prenose novosti.rs.

Integralne namirnice imaju značajnu veću količinu vitamina B grupe koja je izuzetno važna za metabolizam ugljenih hidrata, ali i za kvalitet kože i noktiju. Što se tiče mršavljenja vlakna su krucijalna za svaku dijetu, iz dva razloga.

Razlog zašto treba da jedete integralne žitarice jeste jer uspješno kontrolišu nivo šećera u krvi. Integralne žitarice sadrže više vlakana i zato duže pružaju osjećaj sitosti, za razliku od bijelog brašna koje dovodi do naglog skoka šećera, a potom i gladi.

Umjerena konzumacija

Ne bi trebalo da jedete više od 3 komada pravog integralnog hljeba na dan. Isto važi i za integralnu tjesteninu – iako jeste zdravija u smislu da održava nivo šećera u krvi, sadrži vitamine B grupe, poboljšava varenje – ona i dalje ima isto kalorija kao bijela tjestenina.