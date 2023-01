Takosi, kultno meksičko jelo koje je osvojilo svijet

​Sigurno ste se do sada uvjerili da je TikTok društvena mreža koja u svakom pogledu mijenja našu svakodnevicu, od mode do sitnih trikova za sređivanje kuće, ali i onih slatkih i slanih zadovoljstava koja obožavamo; od sjajnih ideja za doručak, užinu, do raskošnih, ali i nevjerovatno jednostavnih večera.

Ako ste ljubitelj hrane, onda ste sigurno ispratili viralne recepte iz raskošne ponude recepata na ovoj mreži, neke ste vjerovatno i isprobali i danas su na vašem nedjeljnom meniju. Brz život često utiče i na raspored obroka, ali sve više je onih koji su se okrenuli kuhinji i svom talentu za pripremu hrane. Dovoljno je da ustanete samo pola sata ranije nego inače i lako ćete sebi pripremiti doručak, užinu i ručak. Uštedjećete i vrijeme i novac, a opet - uživaćete u obrocima koji su začinjeni po vašem ukusu.

Jedan od takvih recepata koji je postao viralan su svakako takosi.

Takosi su, kao meksička ulična hrana, apsolutni simbol meksičke kulture širom svijeta. Meksičku kuhinju odlikuje mnoštvo ukusa i boja, karakteristična pikantnost i zanimljive kombinacije. Gotovo u svakom većem gradu svijeta možete naći restorane gdje se služi meksičko jelo, rame uz rame sa italijanskim i kineskim. Od 2010. godine je čak i pod zaštitom UNESCO-a.

Većina današnjih meksičkih jela bazira se na spoju starosjedilačke tradicije Asteka i Maja s kulinarskim trendovima koje su donijeli španski kolonisti. Danas je meksička kuhinja rezultat uticaja iz raznih dijelova svijeta.

Takos je tradicionalno meksičko jelo kod koga je, za razliku od burita, nadjev potpuno obavijen tortiljom, vidljiv je i smješten u blago savijenu tortilju kao u neku posudu. To je, zapravo, kukuruzna ili pšenična tortilja presavijena ili omotana oko punjenja. Sadržaj nadjeva kod takosa je najčešće meso (govedina, svinjetina, jagnjetina, piletina, morski plodovi i dr.), luk i svježi sok limete. Služi se uz tradicionalni preliv od salse, luka i korijandera.

Recept

Sastojci:

500 g pilećeg filea (može i pohovana piletina)

200 g rendanog sira (može i više vrsta sireva)

120 g kisele pavlake

120 g zelene salate

100 g paradajza

80 g ljubičastog luka

15 g peršuna

maslinovo ulje

Sitno isjeckajte meso i pržite ga na maslinovom ulju. Dok se meso prži, preko njega stavljajte začine. Izrendajte sir i isijecite ljubičasti luk i paradajz na što sitnije kockice. Takose pecite u rerni na 200 stepeni samo dva minuta, a potom ih stavite na dasku. Punite ih ovim redom - piletina, paradajz, luk, salata, rendani sir i začini (ako smatrate da su vam potrebni). Ako vam je ovaj princip težak, sve sastojke osim rendanog sira možete da sjedinite, a potom takose napunite nasumično i preko njih tek tada stavite rendani sir. Možete preko njih da iscijedite i malo limuna.