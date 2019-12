Tikvice i kolači

Kuhinja je definitivno kreativno mjesto - ako ste i vi kreativni. Ako ste hrabri da se upustite u istraživanje, mislim da vam nikada neće biti dosadno. Susreo sam se dosad s raznim situacijama i svaka me ponešto naučila.

Mislim, najteže je učiti na sopstvenim grešakama, ali ta je škola za čitav život. Jedna situacija koju neću zaboraviti je kada mi je odjednom postao zanimljiv kolač sa sirom. Odmah sam to poželio probati i odabrao za test onaj najteži za praviti, a to je u njujorškom stilu kada se kore peku. Kako mi je tijesto uvijek dobro išlo, jer sam neko vrijeme i radio u pekari, taj dio je ispao dobro, ali je zato sir bio potpuni hit. Sir je imao šmek po pravom kravljem siru.

Onaj pravi, domaći s pijace. Kolač kada je izašao iz rerne kuća je zamirisala na sirnicu, ne baš na kolač, ali kako nada umire posljednja, mislio sam da postoji svjetlo na kraju tunela. Ipak je bio mrak. Nikome to nije bilo ukusno jesti. Naša kuma Maja je ta koja će probati sve što drugi neće. Ajvar i evrokrem npr. Njoj je ova kombinacija bila ukusna, pa je pojela jedan, pa još jedan komad i na kraju mislim da sam joj na kraju ponudio da ponese kolač kući. Do dana današnjeg mi je ostalo nejasno da li joj je kolač stvarno bio ukusan ili je jela iz sažaljenja. Za utjehu, smijeh nije izostao i priča je postala jedna od kultnih. Ova hrabost je imala svoj happy end, ali generalno mišljenje je - dok ne probaš, ne znaš. Putujući po drugim zemljama probao sam razna jela. Neka su me fascinirala ukusom, a neka ne bih ni na fotografiji više volio vidjeti.

Nedavno sam pisao o mrkvi u kolaču i bilo mi je drago pročitati određeni broj pohvala da nisu očekivali da se mrkva može tako dobro uklopiti u kolač koji je baš ukusan. Ako pogledamo realno, i nije to neko iznenađenje. Upotreba povrća u pripremi poslastica u našoj tradiciji nije česta. Istina je da smo ograničeni na svega nekoliko vrsta povrća koje se dobro prihvataju, kao na primjer pomenuta mrkva ili bundeva, koje se zbog svoje slatkoće i boje lijepo uklapaju u uobičajeni pojam ukusa i izgleda naših tradicionalnih kolača. U našim selima pečena bundeva nekada je bila često posluživan desert, ali mnogi to sada povezuju sa siromaštvom i radije pojedu nešto konkretno, s čokoladom i orasima npr.

Postoji još jedna namirnica koja se uglavnom ili samo koristi u slanim jelima, dok u kolačima nije stekla popularnost. Tikvica! Jedna zdrava namirnica koja se lako prikrije u uksunom kolaču koji se lako priprema, a nije ni skup. Može se poslužiti djeci, na kvarno doduše, koja izbjegavaju da jedu tikvicu. Neće ovo napraviti neku revoluciju u njihovom organizmu, ali, zrno po zrno... Tikvica u kolaču je prava egzotika. Iznenađenje je da se njen ukus na koji smo navikli u slanim jelima u potpunosti neutrališe tokom pečenja. Zbog velike količine vode u sebi kolaču će dati ono što svi uglavnom vole, a to je sočnost. Inače je odlična namirnica za mršavljenje jer ispunjava želudac i time daje sitost, a ovaj kolač će vas iznenaditi ukusom ukoliko se odvažite da ga pripremite. Recept je provjeren. Fotografija je dokaz.

KOLAČ OD TIKVICA

Sastojci za kolač:

3 šolje rendanih tikvica (mjera za šolju 250 ml)

1 šolja šećera

1 šolja muscovado šećera

2 čajne kašičice cimeta

Malo renadnog muskatnog oraščića

1 i po šolja suncokretovog ulja

4 jaja

2 čajne kašičice vanila ekstrakta

3 i po šolje bijelog brašna

2 čajne kašičice sode bikarbode (baking soda)

1/2 čajne kašičice praška za pecitvo (baking powder)

1 čajna kašičica soli

ZA GLAZURU

100 g krem sira

Rendana kora limete

200 g prosijanog šećera u prahu

PRIPREMA

Zagrijte rernu na 180 stepeni, bez ventilatora. Namažite pleh veličine 30x10 cm maslacem. Dvije srednje ili četiri manje tikvnice izrendajte kako biste dobili tri šolje rendanih tikvica. Ne cijedite sok! U posudu dodajte šećer, muscovado šećer, cimet, muskatni oraščić. Promiješajte da se se sastojci spoje, potom polako dodajte ulje da se lijepo sjedine. Dodajte jaja, odjednom i promiješajte se smjesa ujednači. U posebnoj posudi pomiješati brašno, sodu bikarbonu, prašak za pecivo i so. Spojite suve i mokre sastojke i mikserom mutite dok se ne sjedine. Dodajte na kraju rendanu tikvicu i miješajte drvenom ili silikonskom kašikom i na samom kraju dodajte ekstrakt vanilije. Prespite smjesu u pripremljen pleh za pečenje, ne do vrha, dvije trećine, i pecite u rerni jedan sat ili dok čačkalica ne bude suva kad je izvadite iz pečenog kolača. Izvadite kolač iz rerne i stavite da se hladi.

Priprema glazure

Jednostavno stavite u posudu krem sir, šećer u prahu, OBAVEZNO prosijan, i dodajte rendanu koru limete. Drvenom kašikom zamutite glazuru i nanesite je kako god želite, može i da curi sa strana, ali važno je da kolač bude potpuno hladan kada je nanosite.

PS. Lako je moguće da tikvice nakon rendanja puste više vode nego što ste očekivali pa vam ostane viška smjese. Napunite silikonske kalupe za mafine viškom smjese i pecite 25 minuta na 180 stepeni. Ohladite i ujutro spakujte kao užinu za produženi boravak. Naravno, recite da su unutra tikvice, ako baš morate. Aletrnativa je: mafin s jabukom.