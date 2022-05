Uz besplatne aplikacije olakšajte planiranje i pripremu obroka

Aplikacije namijenjene za organizaciju obroka i plan ishrane su digitalni trend koji je tu i sigurno će trajati godinama. Ubrzanim načinom života u kojem posljednje dvije decenije svi živimo, potreba za planiranjem obroka je postala nužda.

Uz poslove i obaveze koje danas imamo nije lako svaki dan kreirati tri obroka s potrebnim nutritivnim vrijednostima. S toga su aplikacije koje nam omogućavaju kreiranje plana ishrane, s kojima možemo pratiti kalorije i druge prehrambene vrijednosti od velike pomoći.

Aplikacije za planiranje obroka

* Yummly

Yummly je aplikacija zamišljena i radi tako da vam bude lični asistent kroz dane pune obaveza. Možete birati između predloženih recepata ili ih odabrati na osnovu vaše dijete, kuhinje koju preferirate pa čak i nivoa vaših sposobnosti u kuhinji. Kreirane recepte možete sačuvati kako biste ih mogli iskoristiti u budućnosti. Pored svakog recepta stoje i namirnice koje su vam potrebne, što će odlazak u market uveliko olakšati i pojednostaviti.

* Paprika

Sudeći po količini zadovoljnih fanova, Paprika je jedna od najpopularnijih aplikacija u 2022. godini. Paprika vam pomaže da organizujete svoje recepte, napravite planove obroka i kreirate liste namirnica. Koristeći Paprika pretraživač, možete sačuvati bilo koji recept koji pronađete online.

* Plan to Eat

Plan to Eat je još jedna od aplikacija koju mnogi korisnici hvale i zadovoljni su uslugama koje nudi. Prvih 30 dana je besplatno, a nakon tog perioda pretplata košta 8,90 KM. Idealna je opcija za one među vama koji žele isprobati ovakav način planiranja obroka. Neke od karakteristika koje Plan to Eat aplikacija pruža su "knjiga" recepata u koju možete sačuvati sve recepte na koje naiđete online, planiranje svakog obroka, kupovina sa svrhom, recepti koji vam objašnjavaju svaki korak tokom kuvanja, te je možete koristiti i bez pristupa internetu.