Voće i povrće koje jedemo može biti izuzetno opasno

​Konzumacija voća i povrća bogatog vitaminima i mineralima izuzetno je važna za zdravlje, ali je jednako važno osigurati da ono što jedemo bude sigurno.

Dolazak proljeća donosi nam obilje voća i povrća koje je čuvano tokom cijele zime. Ali, kako bi se voće poput jabuka sačuvalo svježe, često se tretira raznim hemikalijama koje mogu biti opasne po zdravlje. Postavlja se pitanje - je li sigurno jesti takve namirnice zajedno s korom?

Jabuke, kao i drugo voće, često se tretiraju voskom, glicerinom, parafinom i kalcijum hloridom kako bi duže trajale. Najopasnija među ovim supstancama je difenil, koji je nusproizvod prerade nafte i može biti kancerogen. Stručnjaci stoga savjetuju temeljno pranje voća u toploj vodi, kojoj možete dodati sodu bikarbonu, kako biste uklonili što više hemikalija.

Ako kupujete domaće proizvode od provjerenih prodavača, dovoljno je voće oprati kako biste uklonili prljavštinu i prašinu. Ali, kod kupovine u marketima, gdje ne možete biti sigurni u tretiranje, preporučuje se guljenje kore.

Konzumacija voća tretiranog hemikalijama može dovesti do teškog trovanja. S druge strane, guljenjem jabuka gubimo važan izvor vitamina A i C, kalcijuma, fosfora, željeza i antioksidansa. Postoji nekoliko trikova za utvrđivanje sigurnosti voća. Na primjer, ako jabuka brzo potamni nakon rezanja, vjerovatno je sigurna za konzumaciju s korom. Kombinacija kvercetina i vitamina C u kori jabuke pomaže u zaštiti tijela od slobodnih radikala.

Limun i drugo voće takođe sadrže vitamine C i P te veliku količinu pektina u kori. Međutim, ovo voće često se tretira hemikalijama za produženje roka trajanja, pa ga je potrebno temeljno oprati toplom vodom, sodom bikarbonom i deterdžentom prije konzumacije.

Za utvrđivanje prisutnosti pesticida u povrću, možete presjeći krastavac ili paradajz. Toksično povrće obično ima žućkaste pruge ili centralni dio žute boje.

Konzumacija voća i povrća bogatog vitaminima i mineralima izuzetno je važna za zdravlje, ali je jednako važno osigurati da ono što jedemo bude sigurno. Pravilno pranje i, gdje je potrebno, guljenje voća i povrća može značajno smanjiti rizik od trovanja hemikalijama, prenosi "Klik".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.