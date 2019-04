Voće koje pršti od vitamina C

​Acerola, koja se još zove tropska ili Barbados višnja, voće je koje poslije biljke kamu-kamu sadrži najviše prirodnog vitamina C.

Ovo voće, koje ima čak 20 puta više vitamina C od neprskanog limuna i 65 puta više od plodova narandže, raste u zapadnoj Indiji, Barbadosu, Jamajci, Surinamu, Kubi i drugim zemljama Centralne i Južne Amerike.

U 100 grama ploda nalazi se čak 1.800 mg C vitamina. Zahvaljujući izuzetnom bogatstvu flavonoidima, antocijanu i organskim kiselinama, organizam gotovo potpuno može da iskoristi vitamin C, a pojačana su i nutritivna svojstva.

Iz acerole se dobija 95 odsto vitamina u tečnom obliku, a daljom preradom se tečnost pretvara u prašak i priprema koncentrat. Sušena ili kao sok, može da se nabavi u prodavnicama zdrave hrane.

Acerola se često koristi i u tabletama vitamina C kao dodatak aromi i kao sastavnica mnogih multivitaminskih formula.

Zbog dragocjenih svojstava, koristi se za jačanje imuniteta. Djelotvorna je u liječenju anemije, bolesti jetre, infekcija, prehlada, gripa, stresa, fizičkih i psihičkih napora, te za bolji rad srca, a količina šećera svedena je na najmanju mjeru.

Plod acerole, uz vitamin C, sadrži i mnoge druge sastojke korisne za organizam, čak 150 različitih tvari među kojima su i vitamini A, B1, B2, B3 (niacin), kalcijum, željezo, bioflavonoidi, magnezijum, fosfor, cink, kalijum i pantotenska kiselina. Sadrži šećere dekstrozu, fruktozu i saharozu.

Neke analize pokazuju da acerola u svom sastavu ima proteine, biljna vlakna, masti i masne kiseline. Zastupljenost visokog sadržaja flavonoida, antocijana i organskih kiselina omogućava da se još bolje iskoristi vitamin C, kao i da se pojačaju njegova nutritivna svojstva.

Veće količine provitamina A i vitamina B kompleksa pomažu u uništavanju slobodnih radikala, a poznato je da oni dovode do oboljenja oka, artritisa i nastanka karcinoma.

Kalijum reguliše krvni pritisak i srčani rad, dok bioflavonoidi i karotenoidi iz acerole održavaju normalne vrijednosti holesterola. Folna kiselina pomaže u stvaranju novih ćelija i štiti embrion od bolesti, zbog čega se preporučuje tokom trudnoće.

PRIRODNI LIJEK PROTIV GLAVOBOLJE

Tropska višnja je prirodni lijek za glavobolju, jer protiv bolova postiže isti efekat kao aspirin i ibuprofen. Pomaže i kod groznice i upale grla, želučanih tegoba, zatvora i dijareje.

REGULIŠE ŠEĆER U KRVI

Medicinska istraživanja pokazala su da acerola reguliše nivo šećera u krvi, smanjuje rast tumorskih ćelija i iz zdravih ćelija uklanja štetne radikale. Pomaže kod različitih virusnih infekcija, ubrzava i zacjeljivanje rana.

Međutim, kod pojedinih osoba može da izazove i alergijske reakcije, pogotovo ako su osjetljive na sastojak lateks. Zato, oni koji su skloni alergijama, prije konzumiranja ove voćke i njenih prerađevina trebalo bi da se konsultuju s ljekarom.

SNAŽAN ANTIOKSIDANS

Acerola predstavlja snažan antioksidans jer zahvaljujući svojim oksidacijskim svojstvima neutrališe slobodne radikale koji se stvaraju u našem organizmu, a veoma su štetni jer uništavaju skoro sve ćelije i narušavaju njihovu funkciju.

Na taj način vitamin C štiti organizam od stanja koje se zove oksidacijski stres, odnosno stanje kod kojeg u organizmu ima više slobodnih radikala nego antioksidanasa.

JAČA IMUNITET

Povećana potreba za vitaminom C postoji i pri povišenoj tjelesnoj temperaturi, kod zaraznih bolesti, sklonosti krvarenju, hemodijalize, kod anemija zbog nedostatka željeza, kod rana i opekotina koje sporo zarastaju, kod jednolične ishrane, naročito u proljeće i zimi, kod umora i kod dijetalne ishrane siromašne vitaminom C.

Vitamin C, kojim je bogata acerola, neophodan je za jačanje imuniteta, posebno kada je vrijeme promjenljivo, kada smo podložni prehladi i gripu. Posebno je koristan kod osjetljive populacije kao što su djeca, trudnice i starije osobe.

BORAC I PROTIV STARENJA

U tradicionalnoj medicini ova se biljka vijekovima upotrebljavala u liječenju anemije, prehlade i gripa, kao tretman za bolji rad srca, kod narušene funkcije jetre, reume, dizenterije, tuberkuloze, za poboljšanje zacjeljivanja rana, kod visokog nivoa holesterola, proljeva, urinarnih infekcija i kašlja. Zbog bogatstva vitamina C osim za jačanje imuniteta, može se koristiti i u borbi protiv starenja.

Acerola je čest sastojak i u kremama protiv starenja upravo zbog visoke koncentracije vitamina C koji djeluje antioksidativno.

Američki Indijanci su acerolu koristili kao tonik za revitalizaciju i jačanje snage organizma prije nego što bi išli u borbu. U Brazilu je popularan sok od acerole, kao što je kod nas onaj od narandže.

OPREZ

Ako se pretjera s količinom ove biljke, može doći do proljeva te želučanih grčeva. Potreban je oprez kod osoba koje boluju od gihta jer vitamin C može povisiti mokraćnu kiselinu, a treba da paze i osobe s bubrežnim kamencem. Vitamin C ulazi u interakciju s varfarinom, te je potreban oprez kod uzimanja jer se može smanjiti djelovanje lijeka.