"Zakuvaj krofne" od sada i u srcu Banjaluke

​Idući Gospodskom ulicom, ulazite u parkić, fino popločanu pješačku zonu. Zdesna vas posmatra ban Milosavljević, a sa lijeve strane je Hram Hrista Spasitelja. Odmah tu, baš tu, kada skrenete na stazicu u banovom parkiću, već možete da osjetite miris koji će da vam obavije cijelo tijelo i obuzme dušu.

Još nekoliko koraka niže, preko puta Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske i tu ste. Na pragu da dotaknete djetinjstvo, da još jednom miris kvasca i bakine kuhinje prostruji vašim žilama. Tu se nalazi mala radnja u kojoj počinje banjalučka slatka priča zvana "Zakuvaj krofne".

Upravo to je i bila inicijativna ideja poznatog kuvara Predraga Tošića i njegove supruge kada su zakoračili u priču sa krofnama. Biti u srcu grada i biti srce grada, ispisivati stranice tradicije i uveseljavati Banjalučane.

"To je naš cilj, da napravimo priču u gradu na Vrbasu koja će imati tradiciju. Da kod nas dolaze porodice, bake i deke sa unucima, parovi, prijatelji... Zaista želim da uz nas ljudi stvaraju uspomene i odrastaju. Volio bih da ovo mjesto ljude asocira na mjesto gdje su uvijek sretni, da ostave sve svoje probleme ispred vrata i zakorače u spokoj, da se opuste, uživaju u mirisnim krofnama, njihovom nadjevu, a izlaze siti, sretni i umrljani do ušiju", ispričao je Tošić.

Još u septembru prošle godine on je sa suprugom otvorio radnju sa krofnama, no kako ističe, krofna ima svoju publiku u Banjaluci, te su postojale potrebe za otvaranjem druge radnje. Tako da je prije dva dana uz malu složnu ekipu i puno ljubavi otvorio drugu radnju u centru grada na Vrbasu.

Iako ističe da je recept za savršenu krofnu tražio osam mjeseci, jednako se posvetio i enterijeru novog lokala, koji je posve sam iscrtao u stilu stripa, koji zajedno sa krofnama priča jednu gradsku priču.

"Ručno sam lijepio i iscrtavao sve detalje, od zidova do stolica, i kada me supruga pitala šta ću sa propustima na mjestima gdje nešto nisam dobro zalijepio i nacrtao, moj odgovor je bio da ne pravimo savršen enterijer, ali pravimo savršene krofne", rekao je Tošić.

I zaista, "Zakuvaj krofne" su dovedene do savršenstva. Slatkasto meko tijesto koje se topi u ustima uz 15 različitih nadjeva je potpuna rapsodija za sve sladokusce, gurmane, ali i one koji vole dobar i kvalitetan zalogaj.

"Krofna je, vjerovali ili ne, jedan od najzahtjevnijih proizvoda u pekarstvu i poslastičarstvu. Konkretno, da bi izašla u vitrinu, za njenu pripremu je potrebno od dva do tri sata. Ono što je veoma interesantno jeste da za savršenu krofnu treba da budu idealni mikroklimatski uslovi. To znači da, ukoliko je danas hladnije, tijesto se mijesi na jedan način, ukoliko je toplo vrijeme, na posve drugi način. Čak i ukoliko je vani kiša, postoji treći način. Iz prostog razloga što je kvasac živi organizam i tijesto za krofne se mijesi mekše i onda bježi. I mogu vam reći da neće isto nadoći ni na dva različita stola. To je čitava nauka", ispričao je Tošić.

No, naveo je i da je ljubav ta koja puni krofne da budu mekane i izdašne, te ističe da bez ljubavi ne može ništa da se radi, pa ni kuva.

Naravno, neophodno je paziti na unos šećera, pogotovo kada je riječ o djeci, no "Zakuvaj krofne" su, kako ističe njihov tvorac, rađene po najvišim standardima i u njihovoj izradi se upotrebljavaju samo najbolje i najkvalitetnije namirnice.

"Mi zaista koristimo vrhunsko ulje koje se stalno pročišćava, samo se krofne prže u fritezama i to bez brašna. Proces je takav da brašno ne obgorijeva, ulje filtriramo kroz posebne pročišćivače i što se toga tiče trudimo se da nudimo vrhunski kvalitet i da se ne odstupa od toga. Najbolja namirnica ne postoji, ali zasigurno koristimo najbolje od toga što se nudi", naglasio je Tošić.

Na ovom mjestu ne nude se samo slatke krofne, nego i slane, koje su savršen doručak ili zakuska, i upravo su one stvar u koju se zaljubite na prvi zalogaj.

"Svi pitaju za slane krofne, koje takođe imamo u ponudi, i onaj ko nije probao ne može da vjeruje da je to toliko dobro i mislim da su zaista pun pogodak. Pored slanih krofni, imamo i slatke poput 'no stres krofne' i 'PMS krofne', koja je ujedno i najprodavanija", priča Tošić, koji kroz smijeh nastavlja kako jedino ne može da procijeni da li 'PMS krofne' kupuju više žene ili muškarci čije su žene u PMS-u.

Ovom toplom pričom krenula je priča o krofni jednog grada na Vrbasu, s obzirom na to koliko je ljubavi i truda uloženo, zasigurno je da će vremenom postati i simbol grada.

Iako banjalučka krofna pod tim nazivom još ne postoji, Tošić kaže da će se naći u vitrini u narednom periodu. Njegova zamisao je da joj fil bude od livanjskog sira, no s obzirom na detaljan izbor namirnica i pedantnost kojom pristupa poslu, radovaćemo joj se jer će nedvojbeno ukusom pričati priču ovog grada, ovih krajeva i postati neizostavan dodatak svakoj šetnji.