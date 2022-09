Zašto karamelizovani luk daje toliko poseban okus jelima

Kada se luk karamelizuje i dodaje slanom jelu, on to jelo uzdigne na neki novi nivo jer se spoj slatkog i slanog odlično nadopunjuju i stvaraju pravi užitak na nepcu.

Odlično ide uz meso s roštilja, hamburgere, pečeno meso, kuvani ili pečeni krumpir, pečena jaja, quiche, uz dimljenu slaninu, sir, majčinu dušicu...

Ali, da biste uživali u njegovom okusu, tad morate pripaziti kako ga pripremate. Mnogi ljudi griješe jer se žure dok to rade pa luk stave na previsoku temperaturu. Tada on postane tvrd i lagano pregoren - a to ne želite. Savršeno karamelizovani luk je spoj oštrog i slatkog okusa te mekane, pomalo ljepljive teksture.

Dakle, kod karamelizovanja luka zaboravite na žurbu, to je postupak koji se radi polako i smireno, na nižoj temperaturi, prenosi 24sata.