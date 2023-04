Zašto osjećamo mučninu kada preskočimo doručak

Preskačemo doručak jer imamo previše posla ili smo prihvatili novi trend ishrane. Bez obzira na razlog zbog koga preskačemo obroke, to može imati velike posljedice po naše zdravlje.

Svaki sistem u našem tijelu pokreće se hranom, tako da preskakanje obroka ili post može dovesti do nekih problema. Jedan od najčešćih problema jeste osjećaj nelagodnosti. Mnogim ljudima je muka ako preskoče doručak.

Postoji razlog zašto se doručak smatra najvažnijim obrokom u danu. Preskakanje obroka ili samo preskakanje doručka, generalno, može dovesti do ozbiljnih posljedica.

Upasana Šarma, glavni klinički nutricionista i dijetetičar u bolnici Maks, kaže: "Doručak znači da treba da prekinemo noćni post jutarnjim obrokom. Većina ljudi večera do 20-21 sat i svima nam je prazan stomak do sljedećeg jutra u 7-8 kada doručkujemo. Ujutro, prije nego što započnemo dan, treba da pojedemo uravnotežen obrok, jer 12-časovni post može uticati na naše zdravlje. On može izazvati mučninu. Glavni razlog zbog kojeg može da nam bude muka pošto preskočimo doručak jeste pad nivoa šećera u krvi".

Navodi da tijelo oslobađa hormone stresa poput kortizola i adrenalina, koji takođe mogu izazvati mučninu.

"Osim toga, prazan stomak može dovesti do problema sa varenjem i povećanja želudačne kiseline, što doprinosi osećaju mučnine", dodaje nutricionista.

I ne samo to, redovno preskakanje doručka može dovesti do drugih problema. Studija objavljena u International Journal of Environmental Research and Public Health otkrila je da preskakanje doručka može dovesti do stresa i depresije kod ljudi koji redovno preskaču jutarnje obroke, prenosi b92.