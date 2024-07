Zašto treba da jedemo koru od lubenice?

Sezona je bostana, rado kupujemo i jedemo lubenicu i to naravno, njenu sredinu. Ipak, mnogi kažu da ne bi trebalo da odbacimo ni njenu koru.

Mnogi će je baciti u smeće, ali već naredni put ćete bolje o tome razmisliti.

"Kore lubenice su jestive iako ih bacamo. One imaju vitamin A, C, vlakna, kalijum i magnezijum", rekla je Čelsi Edvards, dijetetičarka iz Alabame.

Istina je da smo često zagrizli onaj dio do same kore koji i nije baš toliko sladak i ukusan, pa se pitamo zašto bi iko to volio da proba. Prema riječima ove dijetetičarke, ima raznih kora od lubenice, piše "Southern living".

"Možete da ih kiselite, dinstate, napravite čak i pire ili gaspačo supu. Time ćete iskoristiti cijelu lubenicu i neće biti otpadaka hrane", rekla je ona.

Kako spremiti koru?

Najvažnije je da je dobro operemo sa spoljne strane normalno, prije nego što je isječemo jer time ćete smanjiti rizik od bolesti koje se prenose hranom.

Da biste joj lakše pristupili, treba da je isječete na kriške, potom nožem da oljuštite zeleni dio, a onda i da odvojite bijeli od crvenog dijela, prenosi Ona.

