Zbog ovih 7 grešaka tijesto vam nikako ne uspijeva

Saznajte šta bi trebalo da izbjegavate kada pravite tijesto da bi vam ono ispalo savršeno.

1. Pogrešne proporcije

Mnogi sastojke dodaju odokativno i ovo je jedan od glavnih razloga zašto tijesto ne uspjeva. Uvijek koristite tačne mjere kada dodajete sastojke i tijesto će sigurno uspjeti iz prvog pokušaja.

2. Dugo miješenje tijesta

Tijesto nemojte predugo da mijesite, jer to može da dovode do aktivacije glutena, pa će tijesto postati tvrdo. Kada mijesite tijesto dovoljno je da to radite dok se sastojci lijepo ne sjedine.

3. Ne koristite sastojke kojima je istekao rok trajanja

Mnoge domaćice ne provjeravaju datume na sastojcima koji se koriste za pripremu tijesta. Ovo se pogotovo odnosi na kvasac. A, ako koristite sastojke kojima je istekao rok, tijesto nećete moći dobro da umijesite, a ni pecivo neće biti ukusno.

4. Dobro podmažite pleh ili koristite pek papir

Ako niste dobro podmazali tepsiju ili ne koristite pek papir, tijesto će se zalepiti za dno i ovo je jedan od čestih razloga zašto pecivo ne uspijeva.

5. Temperatura

Ako želite da pecivo, hljeb ili neki drugi proizvod od tijesta bude savršeno ispečen, onda vodite računa o temperaturi. Mnogi povećavaju temperaturu kako bi se pecivo što prije ispeklo, ali to ne daje dobre rezultate. Uvijek podesite temperaturu koja stoja u receptu. 6. Ne otvarajte vrata rerne

Nikada ne otvarajte vrate dok pečete testo, jer čim ih otvorite, temperatura se snižava, a tijesto može da splasne.

7. Sijecite tek kada se pecivo ohladi

Mnogi seku pecivo, hljeb ili neki drugi proizvod od tijesta čim izvade iz rerne, ali to je pogrešno. Ostavite da se dobro ohladi, pa tek onda sijecite, jer i dok se hlade, proizvodi od tijesta se i dalje peku, piše Stvar Ukusa.

